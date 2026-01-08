PROLIVENA REKA SUZA! Terza grcao zbog Miličinih postupaka, Aneli rešila da je UNIŠTI, Kačavenda i Janjuš zaratili, PUKLA TIKVA Anite i Luke! (VIDEO)

Bilo je veoma burno.

Sinoć je u "Eliti" održana još jedna emisija "Pitanja gledalaca", a prvo pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je za Aneli Ahmić.

- Za Milicu Veličković kažeš da se dopisivala sa Anđelom i Rajačićem, kao i da znaš još svašta nešto. Što je štitiš kad ona iznosi sve o tebi? - glasilo je pitanje.

- Ja neću iznositi prljavštine o njoj iako me ona odrukala za Janjuša. Gledam ko priča, a ne šta. Ona za mene nema šta da priča sem to za Janjuša. Moram da priznam da je ona jako loša osoba i žena lakog morala - rekla je Aneli.

- Ima klip kako si mi pričala da ona moli za k*rac - rekao je Milan.

- Tako je, bila sam u društvu gde sam videla poruke kako je navalentna i tako dalje. Ona je na rođendanu htela da bude sa čovekom od 60 godina i meni su napolju ljudi govorili da se ne čujem s njom i ne dopisujem jer će me glava zaboleti od nje. Svi napolju znaju ko je Milica, s kim god igra meč na Tik Toku kod njega je i otišla kući. Znam ko je, nije trebala da se kači na mene i tako dalje. Znam da je to uradila da bi zataškala priču između nje i Anđela. Ko je ona da dođe i omalovažava mene kao majku? Mi ovde radimo isto kao i ona napolju, a ako Jutjub donosi toliko novca kao ovo ovde onda ću samo to raditi po ceo dan. Ona je jedna nula od čoveka, prodala me zarad svoje g*zice. Ja moram da kažem da je ona jela pogledom Anđela na bini, samo što ga nije pojela - rekla je Aneli.

- Ovo što sada čujem je užasno za žensku osobu koja ima malo dete. Već sam pitao Aneli o čemu je reč, ali nije htela da mi kaže o kom se muškarcu tačno radi. Rekao sam da je dr*lja raspala jer sam bio besan zbog deteta. Sve ovo što radi je jako loše za jednu majku i pogotovo da se viđa sa rijaliti učesnicima. Nije mi jasno da dolazi i ovde priča neke stvari o ljudima koji znaju sve njene tajne. Misle da su drugari i drugarice, a prodali bi se za jedan naslov u novinama - rekao je Terza.

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pozvao je Marka Janjuševića Janjuša da prokomentariše izjavu Aneli Ahmić da Milica Veličković moli za muški molni organ.

- Ja nisam znao da se ona druži sa Aneli. Ono što je Milica potvrdila posle svega nije ništa strašno. Ja sam rekao da poruke nisi bile nešto strašne - rekao je Janjuš.

- Je l' bila priča da mu je Milica p*šila? - pitala je Milena.

- Nikad u životu. Ti si izgleda stvarn poremećena i alkohol te i dalje drži. Ne lupetaj, babetino jedna i alkoholičarko jedna. Iznosili su te ovde za Novu godinu, žilice ti visile ispod očiju - rekao je bivši košarkaš.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Maju Marinković.

- Da li je Filip i dalje svaštoj*bac? - glasilo je pitanje.

- Nije. Ne mogu da kažem kad sam se našla tu. Ja sam to pričala u našim peckalicama i dobacivanjima koje imamo. Ja nikad ne bih rekla na taj način uvredljivo i da hoću da ponizim, ja sam to koristila kao internu foru. Sad ne mogu, niti hoću - govorila je Maja.

- Ona je pričala da za razliku od drugih ima dva grama mozga i da ne bi dozvolila sebi da bude sa nekim ko je povezivan sa drugim devojkama. Ona je najstrašnije ponižavala devojke. Ne mogu da kažem da je Maja drugačija od Vanje Prodanović. Ona sebi ne bi smela da dozvoli da bude u istom košu, a sad je u kokošinjcu. Maja je sad glavna kokoška i vodi kokošinjac. Ja sam se sa Filipom ljubila francuski, jezikom. Ona je ponižavala mene na najgori mogući način. Ona je sad novogodišnja devojka, Filip je napio i izj*bao kao kravu, a sutradan nije ni znao da je bio sa njom. Maja nije ništa posebnija. Ja se sećam "Zadruge 2" kad je to radila, a onda je pitala moju majku i mene kako da se izvadi iz svega toga. Ona nema prava bilo kojoj devojci da kaže bilo šta. Znaš šta je pačavra? To je ona, štorkava krpa. Filip je uradio šta je uradio i zavrljačio je u štrokavu kantu. Sve je nesrećnija, Filip Đukić neće da je priznao za devojku, kao što nije ni Čorba - pričala je Miljana.

Aneli Ahmić negodovala je jer je saznala da ju je Filip Car negativno komentarisao, pa je poručila u kameru da će sa Majom zajedno letovati, ali i posetiti njegovo rodno mesto.

- Budva ima da gori, a doći ćemo i do Crikvenice - rekla je Aneli.

Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš u toku reklama nastavili su svoju žestoku rapravu kada je on izvređao zbog Milice Veličković.

- Polako, videćemo i taj Uskrs i sve ćemo videti. Ja možda jesam baba i alkoholičarka, ali videćemo šta si ti - rekla je Kačavenda.

- Sram te bilo. Ti ćeš da kažeš da sam ja rekao da mi je ona pušila k*rac, a detetu joj danas prvi rođendan. Ti da imaš bar malo mozga, nikad to ne bi rekla - rekao je Janjuš.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića.

- Zar si već zaboravio reči svog brata "Prvo DNK, pa onda sud", nema dogovora sa njom, mi koji smo te pratili dve godine znamo ko su Ahmići i šta se napolju dešavalo sa njima - glasilo je pitanje.

- Sudo ne može da mi govori šta ću da radim, kad je moje dete radiću kako ja želim. Prvo advokat, DNK mi nebitan. Meni je bitno da pokrenem za starateljstvo, a videćemo kakve šanse ima Aneli na sudu u Austriji sa mnom - govorio je Asmin.

- Sad ću samo da kažem za Aneli da smo se ljubili ispod trema. Loše je jer se ljubiš sa svima - otkrio je Janjuš.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević dao je Lepom Mići reč kako bi progovorio o odnosu Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću.

- Njihovi odnosi nisu sjajni i to nije ništa novo. Mislim da se dogovor može dobiti samo ako je nekako izgrađen na zdravim temeljima. Budalaština mi je da Asmin traži dete, pa onda kaže da će starateljstvo dati bratu ili tati. Sudo je pričao normalne stvari i razumne, ali ja tvrdim da će njih dvoje ovde napraviti konačan dogovor na kraju. Ružno je čuti što se sad najstrašnije vređaju, ali sve dok budu slušali porodice biće loše po njih.

- One imaju toliko podrške u Austriji, pa evo i Ermina je u Austriji i nikad nije našla. Ja sam 2012. objavio sliku malog što znači da mali ima sad 18 godina ukoliko postoji. Valjda bi se mali oglasio do sad - rekao je Alibaba.

- Mali ne nosi tvoje prezime i ne zna srpski jezik da bi se oglašavao - rekla je Aneli.

- Aneli je napisala Mustafi: ''Uzmi Aleju i nabij je na k*rac'', a to je ćerka od moje sestre Minke. Sad nek Mustafa objavi sve prepiske. Tad ti je Mustafa pisao da imam sina - rekao je Alibaba.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

- Hipotetički da je Milica rekla da bi na krštenje došao samo da se napiješ i najedeš u njenom trošku, šta bi joj poručio? - glasilo je pitanje.

- Šta da kažem? Sve što je rekla na "Elitoviziji" da želim da vidim dete zbog rijalitija... Ne znam šta bih rekao... Stvarno mi je užasno to što priča da bih došao da se najedem i napijem. Ja tamo ne idem da jedem i pijem u njenom trošku, znaju se napolju neke stvari i dobro se vide. Ona je ironično pokušala sa mnom da spusti loptu, možda je samo sebe sprdala jer ja nisam reagovao na to. Ona treba da priča kad sam joj prišao i pružio ruku i njene oči pune suza i kako su joj usne igrale, a mene to ne zanima. To što je rekla da me voli i sve te stvari, ne zanima me. Ovde niko ne može da bude na njenoj strani kad ona ne dozvoljava da se viđa dete. Ja idem, pa makar ušao kroz prozor. Ja ću da vidim svoje dete, želim da viđam svoje dete i ne zanima me jer ona priča zbog rijalitija. Zbog čega mi je onda davala dete? Što nije govorila da je to zbog rijalitija? Barbara je moja ćerka, treba da je bude bruka u sramota za sve ovo što radi - govorio je Terza.

- Ti si meni j*bao mamu, a meni je mama sve, pa ti ja j*bem sve. Klošarčina, povukla sam tužbu. On je folirant kao i Asmin i ne druže se za džaba - rekla je Miljana.

- Mrš, 10 godina svog sina nisi videla! P*šaš i s*reš u gaće, aj uđi u hotel pa ćeš da vidiš - dodao je Asmin.

U toku emisije ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđela Rankovića.

- Da li misliš da te Ivan mrzi jer je zaljubljen do ušiju u Aneli i ne podnosi što ste ti i ona mnogo bliski drugari? - glasilo je pitanje.

- On mene mrzi iz mnogo razloga. Mrzi me jer život koji ja živim napolju, on nikada neće živeti. On mrzi mlade, lepe i uspešne ljude. Ovde ima priliku da pokaže svoju inteligenciju jer ima pored njega još dvoje inteligentnih. Mrzi me jer sam obrazovan i uspešniji od njega, a ja se s njim ne takmičim jer ne mogu. Za svoje godine sam postigao mnogo više od njega i na svim poljima sam uspešniji. Svima je jasno da se Ivanu dopada Aneli, to je istina i videli smo na Mioninoj svadbi kad se napio i sekao kartonsku tortu dok mu nisu rekli da je to stiropor, a tad je cimao Aneli. Oduvek je zaljubljen u nju - rekao je Anđelo.

- Ajde bre u p*čku materinu majmunčino jedna. Ja kapiram da je njemu i Aneli zanimljiva samo ovo priča, ali morate da naučite da ne j*bem živu silu kad mi se neka devojka sviđa. Vidim da mu je ovaj odgovor koji je davao četrdeset minuta i dobro nije smislio, a ne znam kako ne vidi da ga ona sprda i da fura lažnu priču. Aneli je poznata po tome da ti uvali k*rac - rekao je Ivan.

- Šta sam ti ja uradila? Ja Anđela ne sprdam, mi se družimo i ja od početka sedim dole. Danas je bio problem jer sam se setila da smo Anđelo i ja dobili za Novu godinu vino i pokazala sam ti da stoji u garderoberu i da ne pričaš nikome. Ja nisam mogla danas da dam vino koje smo dobili Anđelo i ja - rekla je Aneli.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković.

- Kako te to može ukanaliti muškarac koji je toliko bio odvaljen od alkohola da ne zna ni s kim je bio, a ni gde se nalazio? - glasilo je pitanje.

- Ne može on mene da ukanali, mogu samo ja sama sebe. Nema šta meni neko da priča, ja sam sebe ukanalila i to je to. Niko nikog ne može na nešto da natera, a ja i kad popijem znam da radim ono što želim tako da ono - rekla je Maja.

- To što sam rekao: ''Ne znam gde sam se probudio'', to je bilo iz sprdnje čim sam oči otvorio, a posle sam se setio. Kada sam ustao i došao sebi, normalno da sam se prisetio nekih stvari. Znam da Maja ne misli stvarno da sam je ukanalio, već se šali. Šta god treba da istrpimo, istrpećemo - rekao je Filip.

U toku emisije "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Milenu Kačavendu.

- Zašto i dalje ćutiš o Ani Ćurčić, a onako gnusne stvari je iznela o tebi na televiziji čak je htela i da te prebije? - glasilo je pitanje.

- Ne može mene niko da prebije. Ja ne ćutim ništa, onaj dan smo videli da sve o čemu je trebalo da priča o sezoni šest i kako sam je branila o tome nije pričala nego o prezimenu. Ja do tog dana nisam rekla ništa iz njenog privatnog života već za njen i moj odnos i odnos Zvezdana i nje. Postoje klipovi kako je pozivala da sve iznesemo, a onda je izašla i sve demantovala. Ona je pojela svoja g*vna pomirenjem sa Zvezdanom... Ja mogu samo da kažem da je ona ta koja je poslala Zvezdana u pljačku - govorila je Milena.

U toku emisije "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Nenad Macanović Bebica.

- Govoriš Asminu da je on bio najveći blam na sceni, a ti prijatelju moj radiš sklekove kukala ti majka - glasilo je pitanje.

- Malopre je Dača rekao da on uopšte nije znao da će Maja da mu lupa jaja. On je ovde od početka zastuao kodekse, kako je muškarac kojem devojka ne može da radi ništa, a sve je to pogazio. Majka, brat i otac su mu rekli ovde da se blamira, a mi smo danas saznali da on nije znao da će mu lupati jaja - govorio je Bebica.

- Ja sam vređao Teodoru, rekao sam da ću da je j*be kad tad i on zbog toga ima problem sa mnom. Ja tvoje komentare tvrdim, ti si smeće. Ja da sam hteo tebi da j*bem mater poslao bih je sa Filipom u izolaciju, a to nisam uradio. Ja sam dobio nagradu, a ti si radio sklekove i nisi nijednu. Ako se Maja na mene p*pišala na sceni, na tebe je Teodora u izolaciji - pričao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Koliko te je iznervirala Milica jer si ti proglašena za nemajku, a ona za najbolju majku? - glasilo je pitanje.

- Ja sam ovde Sofiju najstrašnije gazila, trpela sam Terzine uvrede kad sam je gazila. Ja sam rekla da se s*rem na ljude koji je podržavaju, samo jer ona ne da da se vidi dete. Ona više nema šta sa Terzom, ona se izj*bala sa 20-30 ljudi u međuvremenu napolju. Ja znam za pet, šest što je tražila s*ks i što je išla kod njih, a ko zna šta ja radila da ne znamo - govorila je Aneli.

- Evo šta je Milica sebi dozvolila da ljudi ovako pričaju o njoj - rekao je Terza.

- Svi znamo šta Milica radi napolju. Ja ću da je gazim... Neka se izj*be sa Anđelom - rekla je Aneli.

- Aneli, ja ne znam što ti pričaš ovako? Grešiš i imala si drugačiji način. To što ćeš da kažeš da je bila sa njim 20 neće ništa da promeni - govorio je Anđelo.

- Ovako je bilo ikad smo bili napolju, Milica je prozivala Sofiju na TikTok-u, a kad joj odgovori meni govori da je branim. Meni sad zameraju da treba da je branim. Ja imam pravo da kažem da ne treba da radi ove stvari i da proziva ljudi jer imam dete sa njom - pričao je Terza.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Anitu Stanojlović.

- Na "Pretresu kod Milana Miloševiča" Anšelo je rekao da si pevala "Seks mašinu" i lajkovala Relju Nikolijinog. Ti si se brecala, a kako bi reagovala kad bi hipotetički znala da su izašli svi dokazi i da je on bio u pravu

- Ja sam se prebacala kad je rečeno da je povezana sa Filipom. Za dokaze je nemoguće da bilo šta izađe. Moguće je da sam mu lajkovala jednu sliku i mislim da ga pratim jedinog od pevača. Moguće da sam lajkovala jednu. To da su izašle pesme i moji storiji moguće jer sam na dan ulaska stavila pesmu "Seks mašina" jer mi je ta pesma na svako drugoj objavi - govorila je Anita.

- Ona je to radila planski da bi izazvala upravo ovo što je sad izazvala. Znam da je bila priča za Filipa i "Seks mašinu", napali su da peva tu pesmu zbog Boginje i mene, a ona je rekla da peva za Filipa. Bile su situacije za pesme, džin tonik... Nikad neću da koristim da im kvarim vezu lažima, ali znam da u ovom pitanju stoji potvrda da je pevala pesme i kad je bila u vezi sa Lukom, a oni mogu da pričaju šta god hoće. Slala je šifrovane poruke - komentarisao je Anđelo.

Tokom emisije Luka se naljutio na Anitu jer je Dači čestitala Božić.

- To si rekla i juče, pa si mu čestitala Božić. Rekao je krišom i time se sprda sa nama i sa tvojim stavom - dodao je Luka.

- Nemoj da razdvajaš Anitu i mene. Da li si sigurna da nećemo da se družimo? - pitao je Dača.

- Dača može da ustane da kaže da je Anita bila sa Reljom ili Devitom, ali je Dača lažov - dodao je Luka.

Nakon emisije, Luka Vujović je ipak počeo da se raspravlja sa Anitom Stanojlović, a čini se da su im ovog jutra sve kočnice popustile obzirom da su se žestoko izvređali.

- Čuo sam šta si rekla ispred kuće da mislim na drugu devojku i da patim za njom - rekao je Luka.

- To si ti izgovorio - rekla je Anita.

- Ti si mislila. Ne znam šta ćeš sa mnom onda u vezi - rekao je Luka.

- To što sam ja imala jedno ponašanje u odnosu koji nije bio zvaničan to je jedna stvar, ali ja u vezi imam itekako svoj stav. Ti meni nećeš moći da zameraš kako se ja oblačim i s kim ću da se družim - rekla je Anita.

- Da, sa kombinacijom se ne bi čuo napolju. Da te nisam upoznao kao osobu, napolju bi mi bila kombinacija - rekao je Luka.

Marko Janjušević Janjuš i Milena Kačavenda najstrašnije su zaratili u kući odabranih i jedno drugo počastili brutalnim prozivkama.

- Svi su govorili da sam u pravu sve što sam ti rekao ispod trema. Sramoto, ti ne smeš kuvano vino da popiješ jer okreneš očima kao kukuruz pečenjac - govorio je Janjuš.

- Ti si blam veka. Kažeš da su me izneli kao trosed, a ja došla. Da li si ti sebe video? - pitala je ona.

- G*vno jedno, branio sam te od svih. Matora drtino s tim lisicama na nogama, kompleksašice govoriš koliko ti koštaju stvari - pričao je Janjuš.

- Nisam ja išla da pričam u kamere, nego me je neko pitao. Šta hoćeš ti? Šta tebe boli k*rac šta ja pričam sa ženama? Ne treba da kažem da su skupe ili da su 7000 kod kineza? - nastavila je Kačavenda.

Anita Stanojlović nije više mogla da sluša Luku Vujovića, te se čini se vratila stara Anita kod koje Luka neće moći da se ponaša kako je zamišljao, pa mu je i održala lekciju za pamćenje.

- Ti si prvo trebao da zapušiš usta Asminu i Janjušu. Sa mnom ne može niko kako hoće, ja mogu na ovom svetu bez svakoga. Ja sam tako pokvarena, bez svakog na ovom svetu mogu - rekla je Anita.

- Ja ću na tebe da vičem kad god budem hteo - rekao je Luka.

- Ti na mene? Ajde bre mrš, treba da te polivaju majonezima - rekla je Anita.

- Smiri se, potrudi se da te Baja zavoli - rekao je Luka.

- Tebi tvoja verenica radila prošle godine šta je htela - rekla je Anita.

Autor: R.L.