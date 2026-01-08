TAKO MALA SI SE BORILA PROTIV ZLA... Dok Terza plače u Eliti, Milica uputila moćne, nikad emotivnije reči na prvi rođendan njihove ćerke Barbare (FOTO)

Pre tačno godinu dana na svet je došla Barbara Veličković, ćerka bivše učesnice "Elite" Milice Veličković i aktuelnog učesnika Borislava Terzića Terze.

Milica i Terza su bebu začeli u rijalitiju, tokom zajedničkog učešća u "Eliti 7". U međuvremenu su se verili i radovali se prinovi i zajedničkom životu, sve dok Terza nije ušao u narednu sezonu "Elite", gde je Milicu već u septembru prevario sa Sofijom Janićijević.

Tada trudna Milica ušla je u rijaliti kako bi se suočila sa Terzom i njegovom ljubavnicom, a mala Barbara u međuvremenu došla je na svet, dok ju je otac upoznao tek letos, po izlasku iz rijalitija. Posle nekoliko viđanja, on i Milica završili su na ratnoj nozi zbog deteta, čiji otac nije upisan u papirima, a nedavno su se na "Elitoviziji" žestoko raspravljali oko njegovog viđanja deteta i toga da li će mu Milica dozvoliti da prisustvuje krštenju i prvom rođendanu, čija je proslava planirana za ovu subotu.

Terza je u međuvremenu obnovio odnos sa Sofijom, sa kojom je prevario tada trudnu verenicu, a Veličkovićeva je na današnji dan svojoj naslednici posvetila najemotivnije reči na Instagramu.

- Pričaće ti o plovidbi oni što sidro nisu podigli... Pre godinu dana na ovaj dan, ja u bolnici sama, izgubljena i preplašena. Plakala sam od sreće, tuge, brige, usamljenosti. Molila sam se da sve bude u redu sa tobom jer si tako mala i nedužna morala u stomaku da se izboriš vec protiv zlog sveta, koji nisi ni upoznala. A ti prvo nećeš napolje, ali onda stižeš, u pravo vreme da budeš jarac/lav, baš kao i ja. Slučajnost? Ne bih rekla - napisala je Milica uz Barbarine fotografije, a potom dodala:

- Srećan ti prvi rođendan kraljice moja, voli te mama, biću zauvek tu za tebe i nikad ti ništa neće faliti pored mene. Hvala ti što zbog tebe živim najbolju verziju sebe

Autor: D. T.