OD OVIH REČI ĆETE SE NAJEŽITI! Isplivala privatna prepiska Aneli i Mustafe, ona zabranila Asminu da se javi ocu, pa mu poručila da opšti s ćerkom: Minka ti je k*rva!

Strašne uvrede!

Sinoć je tokom emisije "Pitanja gledalaca" došlo do novog okršaja između bivših partnera Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a Asmin je tom prilikom izneo tvrdnje da je Aneli slala gnusne poruke njegovom ocu Mustafi.

Tim povodom odlučio je da se oglasi i Mustafa na svom Fejsbuku, pa je izneo šakljive poruke koje mu je Aneli neprekidno slala.

- Dovoljno sam ja opraštala čitavoj vašoj familiji, dosta je bilo. Samo mi nije jasno da ćete tako odgojiti ćerku da ima tri j*bača odjednom, i da tuče tog Stefana kaišom po onoj stvari, jer njega to loži, a Aida to sve zna i spava sa Alejom dok ona spava kod njega. Aidi daje cigare da puši i ona je pokriva. Meni je to sve Minka pričala... - glasile su poruke koje je Aneli poslala.

- Vidiš koji si ti bolesnik. Sad mi je žao što sam ikad jedan minut sedeo sa tobom. Ti si zaista razvaljena i dole i gore. Ali najžalosnije je što ti je rijaliti u glavi i teško onom ko se sa tobom druži. Govorio sam ja Asminu ti si vredna jedne j*bačine i ništa više - poručio je Mustafa.

- Hajde stavi ga malo u Minku, neka te tuče po toj us*anoj k*ti - napisala je Aneli.

- Snaho, sram te bilo - naveo je Durdžić.

- E slušaj ti sad Mustafa, ovo dete koje si izbacio malo iz kuće u ovo doba i poslao u policiju čitav dan ti i tvoja ćerka k*rva, koja se j*be sa Stefanom iz Linca, koji joj je tražio da ga tuče i meni je sve to pričala kad sam došla u Bosnu prvi dan mi je rekla da ga je tukla, pitala sam gde, kaže po k*rcu. Da skratim, j*be se sa zubarom u kazinu koji zna i Suda i Asmin, ćerka ti ne zna gde će od j*bača, a meni je našla da pripoveda. Uglavnom, Asmin od danas sa vama svaku moguću komunikaciju završava, ja sam ga zaklela, bude li sa vama imao kontakt može da zaboravi i na mene i na dete. Tako da potrudite se da nam ne kvarite sreću, ako se budete usudili, Asmin će ostati bez nas, a to je sve zbog toga što ste izbacili devojčicu na put - glasila je jedna od Anelinih poruka.

Autor: R.L.