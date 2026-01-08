RASPAD NEVIĐENE ARMIJE ILI SAJBER NAPAD?! Udruženim snagama ruše Anitu Stanojlović: Vrištala bi na sav glas da zna šta joj rade napolju! (FOTO)

Anita Stanojlović posle pobede u "Eliti 7" učestvuje u aktuelnoj "Eliti 9", gde sa ukućanima vodi brojne bitke, sada najčešće zbog emotivne veze sa Lukom Vujovićem, sa kojim je jutros imala prve ozbiljnije trzavice, a ni ne sluti da neistomišljenici pokušavaju da je sruše i napolju.

Iako je zajedno sa Lukom dobila najveću podršku gledalaca tokom "Elitovizije", kada su osvojili SMS nagradu, što su shvatili kao "zeleno svetlo" naroda kada je njihova veza u pitanju, njena prijateljica i PR Tamara Radoman, koja joj vodi profil na Instagramu, primetila je čudna sajber zbivanja, na koja je odmah jasno ukazala.

Naime, brojni Anitini fan profili na ovoj društvenoj mreži su ugašeni, što je bio povod za njeno novo oglašavanje.

- Ne znamo ko stoji iza gašenja fan stranica, niti iz kog razloga se ovo radi. Čemu ovolika mržnja prema Aniti, da se gase čak i stranice koje postoje pune tri godine? Ali, saznaćemo. Ovim nećete postići ništa, narod vidi sve. Što je više rušite, ona je sve jača - poručila je Tamara, a da li je ovo sajber napad na Anitu ili raspad takozvane "Neviđene armije", kako se nazivaju njeni fanovi, ostaje da vidimo.

Autor: D. T.