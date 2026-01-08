AKTUELNO

RASPAD NEVIĐENE ARMIJE ILI SAJBER NAPAD?! Udruženim snagama ruše Anitu Stanojlović: Vrištala bi na sav glas da zna šta joj rade napolju! (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Anita Stanojlović posle pobede u "Eliti 7" učestvuje u aktuelnoj "Eliti 9", gde sa ukućanima vodi brojne bitke, sada najčešće zbog emotivne veze sa Lukom Vujovićem, sa kojim je jutros imala prve ozbiljnije trzavice, a ni ne sluti da neistomišljenici pokušavaju da je sruše i napolju.

Iako je zajedno sa Lukom dobila najveću podršku gledalaca tokom "Elitovizije", kada su osvojili SMS nagradu, što su shvatili kao "zeleno svetlo" naroda kada je njihova veza u pitanju, njena prijateljica i PR Tamara Radoman, koja joj vodi profil na Instagramu, primetila je čudna sajber zbivanja, na koja je odmah jasno ukazala.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, brojni Anitini fan profili na ovoj društvenoj mreži su ugašeni, što je bio povod za njeno novo oglašavanje.

- Ne znamo ko stoji iza gašenja fan stranica, niti iz kog razloga se ovo radi. Čemu ovolika mržnja prema Aniti, da se gase čak i stranice koje postoje pune tri godine? Ali, saznaćemo. Ovim nećete postići ništa, narod vidi sve. Što je više rušite, ona je sve jača - poručila je Tamara, a da li je ovo sajber napad na Anitu ili raspad takozvane "Neviđene armije", kako se nazivaju njeni fanovi, ostaje da vidimo.

Foto: Instagram.com

