ŽANIN BIVŠI MUŽ NE ODUSTAJE OD VANJE! Pogledajte šta joj je u jeku afere poslao u Šimanovce, tu je i ZAGONETNA PORUKA (FOTO)

Učesnica "Elite" Vanja Živić danas proslavlja u rijalitiju, a u Šimanovce joj je stigao i poseban poklon od Slobodana Đorđevića Bobanca, bivšeg muža Žane Omnije, koja ih je na nedavno održanoj "Elitoviziji" optužila da su već dugo u tajnoj kombinaciji.

Žana i Vanja, koje su bile drugarice, žestoko su zaratile nakon "Elitovizije" - bivša učesnica "Elite" je po aktuelnoj učesnici oplela na svom storiju na Instagramu, gde je raskrinkala navodnu tajnu aferu njenog bivšeg muža i nekadašnje drugarice. Bobanca, inače verenog, to nije sprečilo da svojoj, kako kaže, prijateljici, danas izmami osmeh.

Naime, on je u Šimanovce poslao prelepi buket cveća s plišanim igračkama, a tajnovita poruka zaintrigiraće mnoge.

- Srećan rođendan, mačko! Želim ti puno zdravlja i uspeha. "Nemam inspiracije". B - napisao je Bobanac, zbog čega je priču o inspiraciji stavio pod navodnike i da li je reč o njihovoj tajnoj šifri, ostaje da saznamo.

Žana bivšem najavila pakao zbog Vanje

Nakon što je Bobanac za Pink.rs demantovao da je ikada bio sa Vanjom, Žana se oglasila na Instagramu:

- Mislim da mu je mnogo bolje bilo da sa verenicom uživa, skrasi se i napravi venčanje nego što medijski zauzima stranu ''Prijateljice'' - napisala je Žana, pa dodala:

- Imam ja mnogo toga istinitog da kažem na ovu temu. Bobanac je rekao da ja lažem (smeh). Pa nisam ni očekivala da će reći: ''Istina je''(smeh). Da je hteo da ostane neutralan, ne bi se oglašavao uopšte. Ovim je pokazao da je stao na njenu stranu, podržao je i da želi da bude deo rijaliti priče što meni daje za pravo da počnem i njemu da se obraćam kao rijaliti igraču - dodala je Žana.

Autor: D. T.