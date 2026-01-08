AKTUELNO

Domaći

NJEGOVA PROŠLOST NE TREBA DA JE INTERESUJE! Lukina majka Biljana iskreno o Aniti posle njihovih žestokih svađa, pomenula i Aneli!

Izvor: pink.rs, Foto: privatna arhiva, pink.rs ||

Anita Stanojlović i Luka Vujović imaju prve trzavice u svojoj emotivnoj vezi. Jutros su se, posle "Pitanja novinara", žestoko raspravljali u krevetu, a nekadašnja pobednica "Elite" strahuje da li su istinite glasine pojedinih učesnika da Vujović i dalje nije preboleo bivšu.

S tim u vezi za Pink.rs oglasila se Biljana Vujović, Lukina majka, koja je sagledala kompletnu novonastalu situaciju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam šta se dešava sa Dačom, ali i mene nervira njegovo ponašanje. Problem je što Luku ništa ne bi poremetilo, ma šta Dača rekao, jer je očito da na nešto aludira. Sve što je nekada bilo zove se prošlo vreme. Ali to treba da on kaže Aniti, ovako dolazi do bespotrebne rasprave. Moram da napomenem da je sve to kisela voda naspram onoga što mu se dešavalo sa Aneli i sigurna sam da će se pomiriti brže nego što se posvađaju - rekla je Biljana, koja se osvrnula i na Anitinu izjavu da je Luka blam Srbije.

pročitajte još

Napolju bi mi bila kombinacija: Anita zaurlala na Luku pred punom sobom i proglasila ga najvećim blamom Srbije, pa otkrila da on i dalje voli Aneli(VI

- Ovo za blam Srbije... Ne znam šta da kažem, a da budem objektivna, osim činjenice da Luku zaista ne interesuje ništa vezano za Anitu pre njihovog ulaska u vezu, pa shodno tome ni nju ne treba da interesuje. Ovo što mu se desilo sa Aneli unutra, napolju bi mogla samo da sanja. Iskorišćen je maksimalno zakon za zaštitu žena, ali mnogi ne znaju da i nasilne žene završavaju na sudu. Samo iz rijalitija 90 % njih bi bile kažnjene uslovom i zabranom prilaska. Valjda će se oboje dozvati pameti. Sve sam napisala u čestitkama, a i kada sam bila u poseti za Novu Godinu. Ostalo je na njima - zaključila je Lukina majka Biljana. 

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

TAKO MALA SI SE BORILA PROTIV ZLA... Dok Terza plače u Eliti, Milica uputila moćne, nikad emotivnije reči na prvi rođendan njihove ćerke Barbare (FOTO

Autor: D. T.

#ANELI AHMIĆ

#Anita Stanojlović

#Biljana Vujović

#luka vujović

POVEZANE VESTI

Domaći

LUKU PREDSTAVLJAJU KAO DA JE PRINC OD VELSA! Anitina drugarica Tamara udarila na Biljanu i Baju, žestoko prozvala Đukića, a evo šta kaže za današnju V

Domaći

Aneli optužila Luku da ju je tukao, a sada se hitno oglasila njegova majka Biljana: Razvezala jezik o bivšoj snaji!

Domaći

NOVE TUŽBE ZA KAČAVENDU! Lukina majka Biljana je goni na sud: I nad popom ima pop!

Domaći

Snimali su se pijani u Turskoj! Đedović razotkrio Aneli i Luku: Tokom odnosa je pitao da li to BOLJE RADI od Janjuša i sve slao u fan grupama!

Domaći

Nisam znala da mi je sin mazohista! Lukina majka van sebe tbog njega i Aneli: Reakcije su mu neprihvatljive i neobjašnjive!

Domaći

Aneli udarila na Anitu, odmah stigla hitna reakcija njenog tima: Bićemo prinuđeni da preduzmemo ozbiljnije mere!