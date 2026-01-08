NEUPOREDIVO! Tokom rođendanske žurke Vanja ponovo bocnula Žanu Omniju, Luka odmah reagovao! (VIDEO)

Rat se nastavlja.

Danas Vanja Živić slavi rođendan, a jedna od pesama na žurki bila je i numera Milice Todorović "Uporedi me".

- Zašto baš ovu pesmu "Uporedi me" - govorila je Vanja kroz osmeh.

- Da, j*bote - povikao je Luka.

- Neuporedivo - dodala je Vanja.

Podsetimo, Vanju mnogi porede sa bivšom učesnicom Žanom Omnijom, a ono što je interesantno jeste da je Vanja povezivana sa Žaninim bišim mužem Bob﻿﻿﻿ancem, koji joj je i poslao poklone za rođendan.

Autor: R.L.