NEUPOREDIVO! Tokom rođendanske žurke Vanja ponovo bocnula Žanu Omniju, Luka odmah reagovao! (VIDEO)

Rat se nastavlja.
Danas Vanja Živić slavi rođendan, a jedna od pesama na žurki bila je i numera Milice Todorović "Uporedi me".
- Zašto baš ovu pesmu "Uporedi me" - govorila je Vanja kroz osmeh.
- Da, j*bote - povikao je Luka.
- Neuporedivo - dodala je Vanja.
Podsetimo, Vanju mnogi porede sa bivšom učesnicom Žanom Omnijom, a ono što je interesantno jeste da je Vanja povezivana sa Žaninim bišim mužem Bobancem, koji joj je i poslao poklone za rođendan.
Autor: R.L.