Zadruga

NEUPOREDIVO! Tokom rođendanske žurke Vanja ponovo bocnula Žanu Omniju, Luka odmah reagovao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rat se nastavlja.

Danas Vanja Živić slavi rođendan, a jedna od pesama na žurki bila je i numera Milice Todorović "Uporedi me".

- Zašto baš ovu pesmu "Uporedi me" - govorila je Vanja kroz osmeh.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, j*bote - povikao je Luka.

- Neuporedivo - dodala je Vanja.

Podsetimo, Vanju mnogi porede sa bivšom učesnicom Žanom Omnijom, a ono što je interesantno jeste da je Vanja povezivana sa Žaninim bišim mužem Bob﻿﻿﻿ancem, koji joj je i poslao poklone za rođendan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte OVDE.

Autor: R.L.

