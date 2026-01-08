Verila se Kija Kockar! Ponosno pokazala džinovski prsten, blista od sreće: Rekla sam DA! (VIDEO)

Multimedijalna ličnost Kija Kockar u novoj 2026. godini će, po svemu sudeći, ponovo stati na ludi kamen!

Naime, Kija je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podelila sjajne vesti - da se verila! Kija je zaprošena juče, na Božić, a skupocenim vereničkim prstenom se, uz široki osmeh, pohvalila na Instagramu:

- Rekla sam da! - ponosno je napisala Kija, a čestitke su počele da pristižu sa svih strana.

Podsetimo, Kija je u novogodišnjem intervjuu za naš portal progovorila o svom partneru.

- Mi smo malo duže zajedno, ali on nije javna ličnost, nema društvene mreže, ne živi u Srbiji i nije kontroverzan u bilo kakvom smislu da bude zanimljivo vama novinarima. Divan dečko i ne vidim razlog da ga predstavljam jer vidim da medijski ja imam potpuno drugačiji ljubavni život i vi samo nastavite. Žrtvujem se da sačuvam mir u svom pravom ljubavnom životu. Plus, on i dalje ne razume kako neko može da izjavljuje neistine, ali sam odustala od objašnjavanja šta je to klik i sav teret kad si javna ličnost. Ne daj Bože da sam ga upoznala, recimo, krajem 2018. Pa eto, prave stvari dolaze, očigledno u pravom trenutku. On ne prati te stvari i veliko je osveženje. Ja sam sebi najveći oslonac, ali možemo da delimo prvo mesto.

Autor: D. T.