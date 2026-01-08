AKTUELNO

Žuto zlato i osam dijamanata: Kija Kockar maše džinovskim vereničkim prstenom, košta PRAVO BOGATSTVO!

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, privatna arhiva, printscreen/vancleefarpels.com ||

Kao bomba odjeknula je vest da se verila prva pobednica "Zadruge" Kristina Kija Kockar, koja je lepe vesti podelila sa pratiocima na mrežama, a džinovski verenički prsten ne prestaje da se komentariše.

- Rekla sam da - ponosno je objavila Kija i pohvalila se skupocenim prstenom za koji je njen izabranik morao da izdvoji pravo bogatstvo!

Naime, reč je o prstenu brenda Van Cleef & Arpels, koji je izrađen od osamnaestokaratnog žutog zlata, a na sebi ima čak osam dijamanata. Dijamanti su okruglog brusa i raspoređeni su u centru svake cvetne forme.

Foto: Printscreen/vancleefarpels.com

Prsten je inspirisan prirodom i stilizovanim cvetovima - osam cvetova formira celu kompoziciju, a prema informacijama dostupnim na internetu, maloprodajna cena ovog prstena jeste oko 11.000 evra!

Foto: Privatna arhiva

Autor: D. T.

