Žuto zlato i osam dijamanata: Kija Kockar maše džinovskim vereničkim prstenom, košta PRAVO BOGATSTVO!

Kao bomba odjeknula je vest da se verila prva pobednica "Zadruge" Kristina Kija Kockar, koja je lepe vesti podelila sa pratiocima na mrežama, a džinovski verenički prsten ne prestaje da se komentariše.

- Rekla sam da - ponosno je objavila Kija i pohvalila se skupocenim prstenom za koji je njen izabranik morao da izdvoji pravo bogatstvo!

Naime, reč je o prstenu brenda Van Cleef & Arpels, koji je izrađen od osamnaestokaratnog žutog zlata, a na sebi ima čak osam dijamanata. Dijamanti su okruglog brusa i raspoređeni su u centru svake cvetne forme.

Prsten je inspirisan prirodom i stilizovanim cvetovima - osam cvetova formira celu kompoziciju, a prema informacijama dostupnim na internetu, maloprodajna cena ovog prstena jeste oko 11.000 evra!

Autor: D. T.