POSTOJI OSOBA SPOLJA... Anita napokon rešila da OTKRIJE SVE, progovorila o Relji Popoviću: Neću da rušim nečiju sreću i brak! (VIDEO)

Da li je bila iskrena?

Anita Stanojlović danas je razgovarala sa Drvetom mudrosti o svim aktuelnim temama iz Bele kuće.

- Ja sam super, malo se iznerviram kad se sa Lukom pokačim. Mi se lepo slažemo dok ne dođe crni sto, tad ga uhvati ludilo, verovartno od onog odnosa koji je imao ranije. Malo ne zna da se iskontroliše, ali u suštini se lepo slažemo, još se ne poznajemo, ne odreagujemo isto, pa se pokačimo, ali u suštini nam je lepo. Nadam se da će promeniti sitnice koje nas remete. Ipak nije baš sve sto posto savršeno pa moramo da promenimo te sitnice - rekla je Anita i nastavila:

- On ishitrino reaguje, viče pred drugima, ima pravo da mi zameri neke stvari, ali to treba da mi zameri sa strane. Ja sam pokušavala da mu objasnim da sam imala taj odnos u sedmici, da ne dozvolimo da rešavamo pred drugima, ja ne voliim da se drugi slade i da gledaju kad imamo problem. Neka vikne, neka mi zameri, ali sa strane, ne ispred svih. Svi znamo da nas u kući niko ne voli. On se izvinio, rekao je da neće to raditi. Verujem mu, ali mu zameram što voli tako da provuče Aneli, on treba da reši to, ali ne da produbljuje temu, da iznosi neke nove detalje. Smatram da to radi nesvesno, ali ne razmišlja kako to deluje na našu vezu. Ovako je stvarno pažljiv i brižan, lepo se ponaša prema meni. Ne može to da prestane preko noći, ali on ne treba da pravi priču bespotrebno - istakla je ona.

- Ne mogu da te ne pitam za aferu koja potresa sve, voleo bih da čujem sve iz prve ruke - pitalo je Drvo.

- Učesnici će me uvek prekidati, oni uvek imaju potrebu da skaču šta god ja kažem, jedva čekaju da mi nešto nakače. Ja sam pogrešila u nekim stvarima. Što se tiče mene i te osobe, on ima porodicu, decu, neću da rušim nečiju sreću i brak, volim tog pevača, pevala sam pesme, svako ima omiljenog pevača pa tako i ja. Milica je dala za pravo da pomisle da je možda on. Da je Uroš rekao Devito, oni bi rekli da sam sa njim bila. Imaju pravo da nagađaju, ali tu ništa ne postoji. Postojala je osoba spolja, sad ne postoji više, samo smo se čuli i dopisivali. To je osoba za koju sam pričala baci lajk, pusti pesmu. Kad se to poveže mogu da nagađaju. Ako kažu da je to priča za rijaliti, ja bih odmah to potegla, tu ne postoji ništa, ja ne bih da produbljujem tu temu. Da ja imam muža, decu, porodicu, ne bi mi bilo svejedno. Mene i Luku to nije poremetilo, i da su istina i da nisu ne mogu da nas poremete, Luki ne smeta moja prošlost, ni meni ne smeta njegova i to je to - istakla je Stanojlovićeva.

- Misliš li da Luka i Aneli nemaju više emocija jedno prema drugom - pitalo je Drvo.

- Luki su emocije počele da se gase kad je ušao ovde, kad je čuo neke priče, postepeno se ugasilo, kad je ona otišla u hotel sa Asminom, tad se ugasilo. Ja njemu verujem. Aneli je izjavila da je gleda 24 sata, ja to nisam primetila. Ja sam bolesno ljubomorna, da sam primetila, napravila bih haos. On nema greške što se tiče prošlosti - rekla je ona.

Anita je potom pričala o Stefanu Kariću.

- Ja njega ne volim, mislim da je loš čovek, stojim iza toga. Nijedna poruka između Stefana i mene nije izbrisana, on sad može da se vadi, ali težak je prevarant, ničiji nije prijatelj, ja stojim iza svega. Dokazao je da nije prijatelj, a Anđelo nije bio tako loš, nije on Matoroj bio prijatelj. Čim sam počela da se dopisujem sa njim, ja sam to pokazala mojoj drugarici i Đedoviću, da ću ga navući, ja sam se obvezbedila dokazima, htela sam da pokažem ko je kakav - rekla je Anita.

- Luka je juče kod Stefana pokušao da se raspita za Aneli - reklo je Drvo.

- Ja to nisam znala, to mi se ne sviđa, Luka je pokušao da se izvuče. Stefan mu je kao rekao da mu ove stvari ne trebaju, ili se on ne seća ili preokrene. Ja ako vidim da je slagao, reagovaću, ipak smatram da nije trebalo da pita, to je prošlost, i da se ne vraća na to. Želim da mu verujem, i neću da pravim problem bez problema. On se meni stvarno sviđe i stvarno mi je stalo do njega, treba da mu dam prostora i vremena, tek je izašao iz tog odnosa, nije svestan nekih stvari i želim da mu dam prostora makar i na svoju štetu, da reši sve i da se otarasi svega toga - istakla je Stanojlovićeva.

Ona je potom otkrila i jednu tajnu Drvetu mudrosti.

- Novogodišnja noć, Sofija i ja smo igrale, a ona mi je rekla: "Jao pogledaj kakav je", ona je pokazala na Milana, rekla sam to Luki i Mini, ali sam ih zamolila da nikome ne pričaju, rekla sam joj da ćuti da neko ne vidi. Mislim da nije iskrena prema Terzi. Mislim da mu vraća što ju je onako ostavio, mislim da je radi sujeta i da hoće da se sveti. Njemu je stalo, opet rizikuje sve zbog nje - rekla je Anita.

Autor: R.L.