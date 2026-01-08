Minin dečko Kasper dve godine bio s bivšom učesnicom Zadruge: Pričao joj je da ih je spojio Vasilije Ostroški, a onda ga je uhvatila u GOMILI LAŽI

Mesecima unazad se piše o Mini Kostić i njenom novom dečku Manetu Ćuruviji, poznatom i kao "Kasper", o kom su sada otkriveni i novi detalji.

Njih dvoje su uplovili u emotivnu vezu preko društvenih mreža, a sada, nakon nekoliko meseci veze preko žice, Kasper je konačno stigao u Beograd, kako bi se njih dvoje videli i uživo.

Odmah po njegovom dolasku Mina i Mane su dali prvi zajednički intervju, koji je "eksplodirao". Njihove izjave i reakcije za nekoliko sati su postale jako viralne na društvenim mrežama. Tog trenutka krenule su nove informacije da se pojavljuju o Manetu Ćuruviji.

Kako piše Telegraf, on je bio u emotivnoj vezi sa bivšom zadrugarkom Draganom Spasojević.

Dragana je sada nezavisna žena koja ima sopstveni biznis i salon venčanica u Sremskoj Mitrovici, a priča se da Kasper u njoj video stabilnost, ali i priliku da postane poznat. Kako je sada za medije otkrio izvor blizak Dragani Spasojević, Mane Ćuruvija je sve isto govorio i radio sa Draganom, kao sada sa Minom Kostić.

- ⁠Sada gledam ove izjave Mininog dečka, tačnije Kaspera - ovo je šou. Sve je isto radio i sa Draganom. Tako je i nju našao preko društvenih mreža, govorio je da je ona njegova ljubav, da je voli dugo godina. Dragana ga je čekala 6 meseci da dođe. Kada se drugi put pojavio u Srbiji, verio ju je - otkriva izvor za Telegraf.rs.

- Vodio je i pod Ostrog, jer joj je pričao da ih je Vasilije Ostroški spojio! Stalno joj je zamerao što ga je krila od javnosti i što ga ne kači po društvenim mrežama. Kada ga je Dragana uhvatila u gomili laži i kada ga je otkačila, mesecima ju je proganjao preko raznih ljudi, i sve to dok Minu nije video u emisiji, kao i Draganu. Onda je našao Minu na društvenim mrežama i počeo da joj piše. Kada su malo dublje on i Mina ušli u komunikaciju, tada je Mane prestao da proganja Draganu - rekao je dobro upućen izvor za Telegraf.rs.

Autor: D. T.