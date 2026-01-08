AKTUELNO

Domaći

Minin dečko Kasper dve godine bio s bivšom učesnicom Zadruge: Pričao joj je da ih je spojio Vasilije Ostroški, a onda ga je uhvatila u GOMILI LAŽI

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: Instagram.com, privatna arhiva, pink.rs ||

Mesecima unazad se piše o Mini Kostić i njenom novom dečku Manetu Ćuruviji, poznatom i kao "Kasper", o kom su sada otkriveni i novi detalji.

Njih dvoje su uplovili u emotivnu vezu preko društvenih mreža, a sada, nakon nekoliko meseci veze preko žice, Kasper je konačno stigao u Beograd, kako bi se njih dvoje videli i uživo.

Odmah po njegovom dolasku Mina i Mane su dali prvi zajednički intervju, koji je "eksplodirao". Njihove izjave i reakcije za nekoliko sati su postale jako viralne na društvenim mrežama. Tog trenutka krenule su nove informacije da se pojavljuju o Manetu Ćuruviji.

Foto: Instagram.com

Kako piše Telegraf, on je bio u emotivnoj vezi sa bivšom zadrugarkom Draganom Spasojević.

Dragana je sada nezavisna žena koja ima sopstveni biznis i salon venčanica u Sremskoj Mitrovici, a priča se da Kasper u njoj video stabilnost, ali i priliku da postane poznat. Kako je sada za medije otkrio izvor blizak Dragani Spasojević, Mane Ćuruvija je sve isto govorio i radio sa Draganom, kao sada sa Minom Kostić.

- ⁠Sada gledam ove izjave Mininog dečka, tačnije Kaspera - ovo je šou. Sve je isto radio i sa Draganom. Tako je i nju našao preko društvenih mreža, govorio je da je ona njegova ljubav, da je voli dugo godina. Dragana ga je čekala 6 meseci da dođe. Kada se drugi put pojavio u Srbiji, verio ju je - otkriva izvor za Telegraf.rs.

pročitajte još

Minu Kostić dečko Kasper upoznao sa porodicom: Evo kako se zavodnik iz Njujorka ponaša prema pevačici

- Vodio je i pod Ostrog, jer joj je pričao da ih je Vasilije Ostroški spojio! Stalno joj je zamerao što ga je krila od javnosti i što ga ne kači po društvenim mrežama. Kada ga je Dragana uhvatila u gomili laži i kada ga je otkačila, mesecima ju je proganjao preko raznih ljudi, i sve to dok Minu nije video u emisiji, kao i Draganu. Onda je našao Minu na društvenim mrežama i počeo da joj piše. Kada su malo dublje on i Mina ušli u komunikaciju, tada je Mane prestao da proganja Draganu - rekao je dobro upućen izvor za Telegraf.rs.

Autor: D. T.

#Dragana Spasojević

#Kasper

#Mina Kostić

POVEZANE VESTI

Zadruga

'UZDISALA JE ZA NJIM, BIO JE PRAVI GOSPODIN!' Aca Ilić otkrio koji POZNATI glumac se dopadao njegovoj ženi, pa se POHVALIO šta joj je sve DAROVAO nako

Domaći

Ćerkin dečko je dobar, a ja sam vaspitač: Goca Tržan progovorila o naslednici i poslu, a evo što je htela da ODUSTANE od karijere!

Domaći

EVO ČIME SE BAVI DEČKO MINE KOSTIĆ! Pričalo se da je veoma bogat, a Kasper sad obelodanio istinu: Ne stidim se svog posla!

Hronika

PINK.RS SAZNAJE! Eksploziv iz Kosovske bio namenjen za NJEGOVU LIKVIDACIJU, OVO su novi detalji istrage (FOTO)

Domaći

Oglasio se Kasper nakon što je konačno Minu Kostić, svoju devojku, upoznao uživo! Evo kakva im je bila prva zajednička noć

Domaći

TAKSISTA ME JEDAN PITAO... Lepa Lukić progovorila o novom dečku, pa priznala da joj se momci i dalje udvaraju!