REKLA JE - JA SAM SLOBODNA, A ONI SU OŽENJENI! Dača Virijević raskrinkao Anitu do srži, ovim je sve potvrdila! (VIDEO)

Opleo i po Kariću.

Danilo Virijević došao je u Rajski vrt i prokomentarisao Stefana Karića, odmah na početku.

- On je došao ovde da se folira i da glumi svetog Stefana, meni to ne može. Komentariše da su me on i Sofi ismejavali, desilo se to da smo ja i Sofi imali "Narod pita" emisiju, ja sam je vraćao do te vile gde živi sa dečkom, rekla mi je da joj Karić piše, pokazala mi je čet, to su bile nestajuće poruke, neke se nisu izbrisale, to su poruke: "Da li spavkaš lepotice, da li ima potrebe da dolazim", ona mu je rekla da joj ne piše kad je pijan. Poruke su flert, ona je rekla da joj konstantno piše. Ja sam tek kasnije shvatio da je Luka u vezi sa Sofi, a Luka je njima kućni prijatelj. Juče niko ništa nije pitao Karića, kao da se plaše, a on cima i muva njihove devojke. Matora je jedina najnormalnije odreagovala. Karić je jedno smeće, dao mi je parfem da dam Sofiji - rekao je Dača i dodao:

- On je pokušao da se izvuče, rekao je Matoroj da je to uradio da bi vratio nešto Đedoviću, to pokazuje kakav si ti čovek. Anita je dobra devojka, ali činjenica je da ima tri grama mozga, ona ne ume da se opravda, da kaže da ju je muvao, da nije bila inicijator razgovora, Karić je rekao da je ona njemu slala slike. Ali svakako nije trebalo da muva bivšu ženu svoje dobre prijateljice. Isto tako, Luka koji se žali Kariću na Aneli, on samo gleda šta radi Aneli, pevao joj je "Sudbina nas rastavi", ona nije htela da ga gleda. Njega samo zanima šta ona radi. Priča kako će Aniti da pravi potomstvo, a Aneli mu je opsesija, ali ona neće to da potencira. Ona je u ovom odnosu sa Anđelom, to je više od prijatljstva. On mi je rekla da će Anđelo biti samo njen ili ničiji, on se folira, to im je problem.

Drvo ga je upitalo o Anitinoj potencijalnoj aferi sa Reljom Popovićem.

- Što se tiče afere i oženjenih ljudi, ja neću pričati, neprijatno mi je da uvlačim ljude koji nisu deo rijalitija. Ona namerno to potencira. I Luka i Anita žele da se o tome priča što više, a naročito Luka, pokušava da izvuče iz mene. Kad budem znao više, ja ću ispričati, ali bolje je da ih pustim da se blamiraju, i od ograđivanja, a ona kaže: "I da se desilo, ja sam slobodna, a oni su oženjeni"

Autor: R.L.