OČEKIVALI SMO DA NAM SE ANELI IZVINI! Asminovi roditelji žele da od Ahmića oduzmu Noru: Mevlida garantuje doživotnu obavezu prema unuki!

Strasti se ne smiruju otkako su Durdžići posetili sina Asmina 31. decembra u "Eliti", a sada je njegov otac Mustafa priznao šta su očekivali od bivše snaje Aneli, sa kojom su tog dana žestoko zaratili.

Prethodno je na Fejsbuku rekao da je njihova misija ostvarena u potpunosti, a sada je dodatno pojasnio:

Imali smo dva scenarija. Nažalost, jedan je ispunjen i odrađen 100 odsto. Bili smo spremni i na drugi scenario i taj smo očekivali. Očekivali smo da nam Aneli priđe i da se izvini. Mi bismo prihvatili donekle izvinjenje uz par kritika. Ali ako ste mislili da smo nas četvoro glupi, e onda ste se zaj*bali - rekao je Mustafa i dodao:

- Bili smo čak spremni i na nemacki dijalekat koji je veoma težak za razumeti i samim Švabama. A ja ne želim više da dajem na značaju Ahmićima. Ja u svakom trenutku mogu da im zakonskim putem vratim sve milo za drago. 99,99% smo spremni, a i moja supruga je konačno odlučila da garantuje i da primi do kraja svog života obavezu prema Nori. Igrali smo na kartu vremena, a njega skoro više da i nemate. Predškolski i psihološki pregledi, putni dokumenti... Ništa vi više nemate - zaključio je on.

