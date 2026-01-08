AKTUELNO

Domaći

SA ZADRUGARKOM RADIO ISTO KAO I SA PEVAČICOM? Oglasila se Dragana Spasojević: Obratila se Kasperu i Mini Kostić, poslala im jasnu poruku

Izvor: TELEGRAF.RS, Foto: Instagram.com, privatna arhiva ||

U domaćim medijima osvanula je vest da je dečko Mine Kostić Mane Čuruvija navodno bio veren sa Draganom Spasojević iz Novog Sada koju je video tokom gostovanja u emisiji na televiziji Pink.

Bivša zadrugarka oglasila se za domaće medije, te je ljubavnom paru poželela svu sreću.

- Ne bih da komentarišem ništa u vezi toga. To je sve ostalo iza mene, a Mini Kostić i Manetu želim svu sreću ovoga sveta - rekla je Dragana.

Mnogi detalji njihove veze su isplivali, a kako je za rekao dobro upućen izvor domaćih medija, Kasper je sa Draganom radio sve isto što radi sada sa Minom Kostić.

Foto: Instagram.com, privatna arhiva, pink.rs

- ⁠Sada gledam ove izjave Mininog dečka, tačnije Kaspera - ovo je šou. Sve je isto radio i sa Draganom. Tako je i nju našao preko društvenih mreža, govorio je da je ona njegova ljubav, da je voli dugo godina. Dragana Spasojević ga je čekala 6 meseci da dođe. Kada se drugi put pojavio u Srbiji, verio ju je - otkriva izvor, pa dodaje:

Foto: Instagram.com

- Vodio je i pod Ostrog, jer joj je pričao da ih je Vasilije Ostroški spojio.Stalno joj je zamerao što ga je krila od javnosti i što ga ne kači po društvenim mrežama. Kada ga je Dragana uhvatila u gomili laži i kada ga je otkačila, mesecima ju je proganjao preko raznih ljudi, i sve to dok Minu nije video u emisiji, kao i Draganu. Onda je našao Minu na društvenim mrežama i počeo da joj piše. Kada su malo dublje on i Mina ušli u komunikaciju, tada je Mane prestao da proganja Draganu.

Autor: D. T.

#Mina Kostić

POVEZANE VESTI

Domaći

Oglasio se Kasper: Evo šta kaže nakon prve noći provedene sa Minom Kostić

Domaći

Komšije raskrinkale Dženana: Otkrili da li su znali da je ponovo postao otac, a evo da li ga sreću sa novom ženom

Domaći

NOVI DEČKO MILICE TODOROVIĆ SLAB NA PEVAČICE I MANEKENKE: Lazar harao sa ovim poznatim damama, pojavile se fotke!

Domaći

PRVO OGLAŠAVANJE DŽEJLE RAMOVIĆ O NOVOJ PRIJATELJICI KIK-BOKSERKI! Otkrila prirodu njihovog odnosa: Nemam nameru da je izlažem stresu...

Domaći

NISU SE NI UPOZNALI, A ONA SE UDAJE ZA NJEGA: Otkriveno sve o misterioznom dečko Mine Kostić, a evo i čime se bavi... Detalji će vas ostaviti bez teks

Domaći

Pevači su stajali u redu da im on uradi pesmu: Ovo su numere koje je pisao Zoran Marjanović, sarađivao sa pola estrade, a malo ko zna da je autor veli