SA ZADRUGARKOM RADIO ISTO KAO I SA PEVAČICOM? Oglasila se Dragana Spasojević: Obratila se Kasperu i Mini Kostić, poslala im jasnu poruku

U domaćim medijima osvanula je vest da je dečko Mine Kostić Mane Čuruvija navodno bio veren sa Draganom Spasojević iz Novog Sada koju je video tokom gostovanja u emisiji na televiziji Pink.

Bivša zadrugarka oglasila se za domaće medije, te je ljubavnom paru poželela svu sreću.

- Ne bih da komentarišem ništa u vezi toga. To je sve ostalo iza mene, a Mini Kostić i Manetu želim svu sreću ovoga sveta - rekla je Dragana.

Mnogi detalji njihove veze su isplivali, a kako je za rekao dobro upućen izvor domaćih medija, Kasper je sa Draganom radio sve isto što radi sada sa Minom Kostić.

- ⁠Sada gledam ove izjave Mininog dečka, tačnije Kaspera - ovo je šou. Sve je isto radio i sa Draganom. Tako je i nju našao preko društvenih mreža, govorio je da je ona njegova ljubav, da je voli dugo godina. Dragana Spasojević ga je čekala 6 meseci da dođe. Kada se drugi put pojavio u Srbiji, verio ju je - otkriva izvor, pa dodaje:

- Vodio je i pod Ostrog, jer joj je pričao da ih je Vasilije Ostroški spojio.Stalno joj je zamerao što ga je krila od javnosti i što ga ne kači po društvenim mrežama. Kada ga je Dragana uhvatila u gomili laži i kada ga je otkačila, mesecima ju je proganjao preko raznih ljudi, i sve to dok Minu nije video u emisiji, kao i Draganu. Onda je našao Minu na društvenim mrežama i počeo da joj piše. Kada su malo dublje on i Mina ušli u komunikaciju, tada je Mane prestao da proganja Draganu.

Autor: D. T.