Obezbeđenje u pripravnosti! Aneli i Asmin ratuju kao nikada, pljušte provokacije i uvrede: Pričaj kako si se prijavljivao u socijalno... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Aneli Ahmić, nakon sukoba sa Janjušem, ona je ušla u sukob sa Asminom Durdžićem, te je tako uletelo obezbeđenje.

- M*š svinjo debela! Ja volim polni ogran, Mevlida ti voli polni organ - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Beži tamo nimfomanko, ti živiš za ku*ac. Poj*balo te društvo celo, pogledaj kako izgledaš, kao leš - rekao je Asmin.

- Ti ćeš da mi kažeš, ti si socijalni slučaj. U Austriji si se prijavljivao na socijalu kada nisi bio zaposlen. Mevlida ti je nimfomanka - rekla je Aneli.

- Tata ti je nimfoman - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja tatu nemam, klošaru jedan - rekla je Ahmićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

