Muk u kući! Terza na korak da zaplače zbog ćerke Barbare, Aneli razotkrila flert Milice i Anđela (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Maša Mihailović naredno pitanje pročitala je Bori Terziću Terzi.

- Kako si se osećao na Elitoviziji?! I mi zaplakasmo kada si kleknuo da moliš - glasilo je pitanje.

- Kao i danas. Izgleda da je i danas neću videti. Teško mi je, danas mi je dan katastrofa. Rekla je da će mi je dati kada izađem, čuću se odmah da je vidim. Šta da radim, zaj*bao sam sada, nisam bio tu kada je trebalo, prvi koraci, kupanje, prvi zubići, evo i ovo danas. Ali eto, šta da radim, moram da idem dalje, završiće se i ovo - rekao je Terza.

Sledeće pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Kažeš da si videla flert između Milice i Anđela, kaži nam šta si tačno videla - glasilo je pitanje.

- Mislim da me je komentarisao neko, pričali smo, u momentu sam pogledala Milicu koja gleda u Anđela, on se smejao - rekla je Aneli.

- Ne, nisam protumačio tako. Pogledao sam se sa svima koji su bili u žiriju, nisam gledao na taj način, niti sam osetio to, niti će se desiti bilo šta između mene i Milice napolju - rekao je Ranković.

Naredno pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Govoriš da je Boginja bezon liga za tebe, a posle akcije se raspituješ da li Boginja i Filip komuniciraju - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekla da devojka ima pravo da iskomentariše, ali mi je najviše zasmetalo jeste to što je uvukla, da sam ja skidala drugaricama muževe u spoljnom svetu. Što su se družile sa mnom?! Na sebe neću dati. Ne smatram nju beton ligom, ja sam nju uvek izdvajala iz tog koša - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić