Bivši učesnik Elite imao tešku saobraćajku: On povređen, auto smrskan!

Viktor Zeljko, bivši učesnik aktuelne sezone "Elite", sinoć je imao tešku saobraćajku iz koje je izašao sa povredama.

On je upravljao audijem, koji se sa golfom sudario u Sremskoj ulici u Bijeljini. Došlo je do težek sudara, iz koje je on sa svojim suvozačem izašao sa lakšim povredama, dok je vozač golfa zadobio teže.

Da je on učestvovao u sudaru potvrdio je na Instagramu.

- Hvala svima na brzizi i porukama. Povređen jesam, ali ništa ozbiljno. Šteta na autu jeste velika, ali saniraće se - napisao je Viktor na Instagramu.

