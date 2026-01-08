AKTUELNO

Pogledajte smrskani auto bivšeg učesnika Elite: Oglasio se za Pink.rs posle teške saobraćajke (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, privatna arhiva ||

Viktor Zeljko, bivši učesnik "Elite", imao je juče tešku saobraćajku u Bijeljini.

Automobil mu je uništen, on je zadobio povrede, a sada se prvi put posle nesreće oglasio za naš portal i kratko otkrio kako je došlo do sudara.

Foto: RED TV Printscreen

- Saobraćajna nesreća mi se dogodila sinoć. Auto iz suprotne trake je preticalo, izgubilo kontrolu i u mene se zapucalo. Ja sam povređen, imam prelom ruke, vrat sam istegnuo i koleno mi je povređeno - rekao je Viktor za Pink.rs.

Inače, vozač golfa zadobio je teške povrede, te je hospitalozovan.

Autor: D. T.

