Odala se! Anita indirektno priznala da je bila sa Reljom Popovićem, Maja je podržala: Žene, vežite kerove za drvo (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Voditeljka Maša Mihailović sledeće pitanje pročitala je Aniti Stanojlović.

- Da li znaš da tvoja neviđena armija nikada neće odustati od tebe, pa Relja je taj koji je trebao da misli na Nikoliju i decu, a ne ti - glasilo je pitanje.

- Pozdrav za neviđenu armiju, znam da će ostati uz mene. I ovo drugo, to sam rekla pre neki dan, i da se desilo nešto i da je taj neko oženjen, on treba da misli, nisam ja ta. Nisam bila ni sa jednim oženjenim muškarcem! Relja je, generalno, lep momak - rekla je Anita.

- Evo upravo si potvrdila. Tebi je rečeno da te armija podržava i da je Relja trebao da razmišlja, ti si pozdravila podršku, samim tim si rekla da ti je drago što su uz tebe - rekao je Bebica.

- Što se tiče Relje, na njega nisam pomislila - rekla je Anita.

- Sad će doktorka da prokomentariše. Ne krivim Anitu, ja sam uvek podržavala ljubavnice i smatram da one ženama otvaraju oči. Gospođe neka vežu kerove. Mene su ovde svi urnisali, ne treba to da rade jer je ona slobodna, ali ljudi koji su zauzeti treba da vode računa. Nije mi uverljiva, ali je ja ne krivim - rekla je Maja.

- Znači vi nemate krivicu?! To nije normalno - rekla je Matora.

- Ja sam bila na Sofijinoj strani, zašto?! Kako može da pokvari nešto što je puno ljubavi?! Pa ne može - dodala je Maja.

- Desi se ljubav, ljudi se varaju i sve, ali kada su u pitanju kombinacije, meni to nije normalno...Slažem se sa Bebicom, prvo što je trebala da uradi, trebala je da kaže da nema šta da je brane, jer ništa nije uradila - rekla je Matora.

- Pa čekaj, ako je bila u kombinaciji sa javnom ličnosti i poveravala se po kući, znači da je to vrlo smišljeno da se plasira - rekla je Kačavenda.

Sledeće pitanje pročitala je Aneli Ahmić.

- Zbog koga i čega se nerviraš?! Kidaj lavice - glasilo je pitanje.

- Ni zbog koga se ne nerviram, niko me više ne nervira. Kad jedem, pa mi se ne sviđa, iznerviram se. Ne zanima me ništa i niko - rekla je Aneli.

- Zbog čega si se ti iznervirala kada je jasno da se zagrlimo, da sedneš i da te pomazim?! To je jasno, šta je tu problem - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić