BIVŠA ZADRUGARKA HARALA ESTRADOM, PA SE ODSELILA IZ SRBIJE: Naša pevačica se posle porođaja povukla iz javnosti, a na fotkama iz mladosti je totalno NEPREPOZNATLJIVA (FOTO)

Pevačica Ivana Šašić promenila je više puta stajling tokom višedecenijske karijere na estradi, a malo ko se seća da je na početku karijere bila crnka.

Naime, Ivana je žarila i parila estradom i važila je za jednu od najzgodnijih pevačica, da bi kasnije prešla u plavuše, dok je usput započela i rijaliti karijeru.

Podsetimo, Ivana Šašić se u 43. godini udala se za svog supruga, a iz prethodnog odnosa ima dva sina Stefana i Nikolu.

- Najvažnije je da budete i prijatelji. Moj suprug nije biološki otac mojim sinovima, ali on ostaje sa njima dok sam ja u rijalitiju. Time mi je pokazao ljubav i njegova majka će biti sa njima. Imam divnu svekrvu. Ovo su postupci kojima neko pokazuje koliko te poštuje i voli - rekla je jednom prilikom u emisiji "Magazin IN".

Nije htela odmah da se vrati u Srbiju

Inače, Ivana se posle prve trudnoće povukla iz javnosti, te se preselila u inostranstvom, gde je želela i da joj dete odrasta. Ona je pričala i o tome kako je saznala da ima tešku bolest, pa je govorila o svojoj borbi i tome kako je uspela sve da prebrodi, uz podršku onih koje voli.

Autor: M.K.