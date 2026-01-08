Pevačica Ivana Šašić promenila je više puta stajling tokom višedecenijske karijere na estradi, a malo ko se seća da je na početku karijere bila crnka.
Naime, Ivana je žarila i parila estradom i važila je za jednu od najzgodnijih pevačica, da bi kasnije prešla u plavuše, dok je usput započela i rijaliti karijeru.
Podsetimo, Ivana Šašić se u 43. godini udala se za svog supruga, a iz prethodnog odnosa ima dva sina Stefana i Nikolu.
- Najvažnije je da budete i prijatelji. Moj suprug nije biološki otac mojim sinovima, ali on ostaje sa njima dok sam ja u rijalitiju. Time mi je pokazao ljubav i njegova majka će biti sa njima. Imam divnu svekrvu. Ovo su postupci kojima neko pokazuje koliko te poštuje i voli - rekla je jednom prilikom u emisiji "Magazin IN".
Nije htela odmah da se vrati u Srbiju
Inače, Ivana se posle prve trudnoće povukla iz javnosti, te se preselila u inostranstvom, gde je želela i da joj dete odrasta. Ona je pričala i o tome kako je saznala da ima tešku bolest, pa je govorila o svojoj borbi i tome kako je uspela sve da prebrodi, uz podršku onih koje voli.
