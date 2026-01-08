Stao u zaštitu prijatelja! Munjez se žestokim rečima obratio Mariji Kulić: Smeju ti se detetu kako k*ki po imanju, to je tvoj proizvod podobna majko!

Marija Kulić, majka aktuelne učesnice "Elite 9" Miljane Kulić, imala je žestok sud kada je reč o učešću Borislava Terzića Terze, te tako nije štedela reči na Terzin račun, što je izrevoltiralo njegovog prijatelja Munjeza, koji je žestoko uzvratio Mariji.

Kako je Marija istakla u božićnoj emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, Munjez i Terza su za nju dva najveća seljaka koji su ikada kročili u rijaliti.

- Za mene su Munja i Terza najveće seljačine koje su ikada kročile tamo, ne znam gde su ih našli...Po meni, nikakvi frajeri, to su po meni seljačotine. Svaka koja je bila sa njima, da su ih videle na ulici, nijedna se ne bi okrenula za njima - rekla je Marija.

Sada joj je, na svom instagramu, odgovorio Munjez, ne štedeći reči na njen račun, ali ni na račun njene ćerke, Miljane.

- Objasnite ženi, da mi bar ne teramo našu decu da nas finansiraju od rijalitija, nama deca nisu obolela od rijalitija psihički, ali i dalje ne teramo našu decu da “rade” za nas. Našoj dragoj Miksi je sve oprošteno, s obzirom na to kakvu porodicu kući ima, tj. mamičku. I da ne zaboravim Marijice da je tvoja ćerka isto sa Terzom bila. Smeju ti se detetu kako k*ki po imanju! To je tvoj proizvod podobna majko. Ćuti i pokrij se ušima. Sa govn*ma treba govn*rski. Smeće iz Niš - napisao je Munjez na instagramu.

Autor: Nikola Žugić