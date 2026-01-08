AKTUELNO

Nije mi se dopala njegova... Luka polako gubi podršku od Tamare?! Za Pink.rs se oglasila Anitina drugarica, evo šta kaže o njihovim žestokim svađama

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen ||

Luka Vujović i Anita Stanojlović nedavno su, na iznenađenje svih, uplovili u ljubavni odnos, a jutros su nakon emisije "Pitanja gledalaca" imali i prve trzavice u odnosu, a pobednica "Elite 7" strahuje da li su istinite glasine pojedinih učesnika da Vujović i dalje nije preboleo bivšu, te se tako za naš portal oglasila njena drugarica, Tamara Radoman.

Kako je istakla Tamara Radoman u oglašavanju za naš portal, na te svađe gleda kao da su totalno bezazlene i ne bi im pridavala značaju, s obzirom na to da su njih dvoje na početku, ali je istakla da im je otežavajuća okolnost to što se upravo Lukina bivša verenica, Aneli Ahmić, nalazi u rijalitiju gde i oni.

Foto: TV Pink Printscreen

- Iskreno, nisam u potpunosti ispratila sva dešavanja od samog početka, ali se sada trudim da pohvatam sve i sagledam situaciju u celini. Smatram da su svadje sastavni deo svake veze i ljubavi, to su normalne stvari, kao i mirenja koja nakon toga dolaze. Mišljenja sam da ni Anitu ni Luku ne bi trebalo da zanima šta je bilo pre nego što su ušli u odnos, niti da se previše vraćaju u prošlost. Medjutim, ova situacija je specifična jer je Lukina prošlost, odnosno bivša verenica, deo rijalitija, pa je nemoguće da se izbegne gledanje, povezivanje ili komentarisanje vezano za nju. Oni su, igrom okolnosti, primorani da je svakodnevno gledaju i da se suočavaju sa komentarima i temama koje iz toga proizlaze - izjavila je Anitina drugarica Tamara, a onda je nastavila:

Foto: Pink.rs

Njihov odnos je još uvek svež i smatram da je potrebno vreme kako bi izgradili potpuno poverenje jedno u drugo. Poverenje je temelj svake veze, a ono se ne stiče preko noći, ono što je brzo, često je i kratkog daha. U ovom trenutku verujem da to poverenje još uvek nije obostrano u potpunosti izgradjeno. Lukina izjava tokom svadje, kada je rekao da je možda Anita devojka samo za kombinaciju i da nije trebalo da ustane i prizna vezu, nije mi se dopala. Ipak, ne zameram mu previše, jer u afektu i tokom svađa ljudi često izgovore i ono što misle, ali i ono što uopšte ne misle. Ovo je tek početak njihovog odnosa i za sada mi sve deluje prilično bezazleno. Ne bih pridavala preveliki značaj ovim početnim raspravama. Vreme je pred njima i verujem da ćemo imati još mnogo situacija za komentarisanje. Generalno, njih dvoje dobro funkcionišu dok ne dodje do mešanja drugih ukućana, crnog stola i komentara koji ih dodatno poremete. I to, po mom mišljenju, opet proizilazi iz činjenice da izmedju njih još uvek ne postoji stopostotno poverenje, na tome se radi.

Foto: Pink.rs

Autor: D.T.

