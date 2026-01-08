Godinama hoće da liči na mene, a on ne poštuje ono što mu je sveto - verenicu i porodicu: Nakon što je Bobanac poslao Vanji poklon u Elitu, Žana Omnia zarežala poput vučice: Mogu i da im kumujem na svadbi (FOTO)

Detalji afere Bobanca, Žaninog bivšeg muža i aktuelne učesnice "Elite 9", Vanje Živić, kako tvrdi Žana, ne prestaju da isplivavaju, a sada se ponovo na ovu temu, nakon što su danas u rijaliti stigli pokloni Vanji od njega, oglasila Omnia.

Žana ni ovog puta nije štedela reči, već je žestoko udarila, kako na Bobanca, tako i na bivšu prijateljicu, Vanju Živić.

- Pa zar ovo nije priznanje da su u bliskoj vezi, u suprotnom ga ne bi verenica ostavila...PAMETNOM DOSTA! Ovim su potvrdili zajedno moj iskaz da su u višegodišnjem odnosu, što će se ponovo i mene ne tiče…Ja mogu i da im kumujem na svadbi samo što moji bivši muž treba da se odluči sa kim će svadbu napraviti s obzirom da ima verenicu više godina. Bobanac je neko ko po meni treba da čuva svoju intimu, javnosti i njegov višegodišnji odnos sa verenicom u spoljnim svetu. Ovim gestom mi je još jednom potvrdio da želi da bude deo rijaliti priča. Tako da sam rešila da mu to pravo neću oduzeti - napisala je Žana, a onda je dodala:

Ona se trudi godinama da liči na mene i sada šta bih ona volela da je istina to je druga stvar, a što bi se reklo u narodu što je babi milo to joj se snilo...Bobanac ne sme da zaboravi da smo godinama posle našeg razvoda bili najbolji prijatelji, da mi je pričao o svim njegovim aferama sa raznim devojkama, gde mi je i ispričao sve o njegovom i Vanjinom odnosu, svaki detalj. I oni onda znaju da je to istina i da imam mnogo toga da kažem na temu.

No, međutim, Žana nije ni tu stala, već je nastavila.

- Bobanaccc drži se svojih ovčica ja sam ipak Vučica. Bobanovu verenicu ne poznajem, nemam ništa protiv devojke, videla sam je jednom u spletu okolnosti. Devojka mi nikad ništa ružno nije rekla, a kamoli loše prokomentarisala. Bobanac je ovim putem pokazao da ipak ne poštuje ono što mu je sveto, a to je porodica i verenica. Treba pitati Bobija kako ga Vanjuška zove. Kako ga to poštuje ljubavnica s obzirom da ovih dana surađuje sa Marinkovićem i Lukom?! Evo taman Vanjuškica da bude malo tema koja priča da provodi svoje vreme napolju sa njim. Bobanac i ja smo bili u korektnim odnosima, da ja znam, ali je logično da smo se udaljili poslednjih godinu dana što se tiče viđanja i druženja s obzirom da se verio i da je rešio da uplovi u ozbiljnije vode. Vanjuška laže da Bobanovoj verenici ne smeta njihovo druženje, to se sve vreme krilo od nje, ona čak i ne zna da sada po njenim izlascima lekar provodio vreme sa njom. Sa njom se tada nisam čula, ali mi je on rekao da je pročitala moju izjavu u novinama za njenu i Kacevendinu svađu i da joj je sve jasno. Mislim da se izrevoltirala zbog podrške koju sam tada uputila Mileni - dodala je Omnia na svom instagram profilu.

Autor: pink.rs