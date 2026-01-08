Puca prijateljstvo?! Maja prekorila Uroša zbog ponašanja, on izašao iz pušionice (VIDEO)

Šok!

Uroš Stanić sedeo je s Majom Marinković u pušionici, pa su se tako posvađali, te sve ukazuje na to da dolazi do pucanja prijateljstva.

- Dovoljno je što ćutim...Uh kako mi je drago što je Aneli ispala izdajica, za sve ono što su mene je*ali prošle sezone, vidi šta je sve rekla za Comaru...Ono što je Filip rekao, to je istina. Tačno znam što se ona pomirila sa tobom - rekao je Uroš.

- Jao Uroše, molim te. Šta je s tobom - rekla je Maja.

- Ne mogu ja s tobom da pričam, kad god nešto pričam, odmah: "Nemoj", a drugima se otvaraš, tako da sam ja od tebe odustao - rekao je Uroš.

- Ne, nego otvoriš oči i hoćeš da spletkariš - rekla je Maja.

- Ma da, a ti ne spletkariš sa Aneli i Dačom, daj molim te - rekao je Uroš.

Autor: Nikola Žugić