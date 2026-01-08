Ona u dubini duše žali za ovom boleščinom: Janjuš shvatio da Aneli gori od ljubomore zbog Anite i Luke, priznao da li mu se Vujović hvalio svojim polnim organom! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi odgovorio na optužbe Aneli Ahmić da mu je Luka Vujović pokazivao svoj polni organ u punoj snazi.

- Nije mi pokazao. Kad je bio jači Lukin s*ks tad mi je Luka rekao da je ništa kako je bilo u izolaciji - rekao je Janjuš.

- On kaže da sam ja ljubomorna jer nisam na pornhubu. Nisam došla ovde da snimam p*rniće. Ti i ja to nikad nismo radili - govorila je Aneli.

- Ona se prošle sezone ponosila kad Milan uđe i kaže da je skakala do plafona i govorila je da će još brutalnije. Ovo je čista sujeta - pričao je Vujović.

- Je l' ti lepše sa Anitom ili sa Aneli? - pitala je voditeljka.

- Rekao sam da mi je lepše sa Anitom - rekao je Luka.

- Aneli u dubini duše žali za ovom boleščinom. Ona treba da kaže: "Hvala Bogu da niko ne podržava". Najgori odnos si imala koji je postojao u rijalitiju. Ti si ljubomorna na njihov odnos i podršku - pričao je Janjuš.

- Njih dvoje su blam, da li to shvataš? Postao si jeftin rijaliti igrač, debilčino jedna - rekla je Aneli.

- Ona bi sad ušla u vezu sa Anđelom, ali čovek neće jer bi bio osuđen - dodao je Janjuš.

Autor: A. Nikolić