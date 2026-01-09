Bukti rat: Miljana i Kačavenda udruženim snagama unakazili Zoricu, ona rešila da se totalno povuče! (VIDEO)

Rešetaju je najstrašnije!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Zorica Marković zajedno s Urošem Stanićem pljuje Asmina Durdžića.

- Bila sam ljuta jer mi je dao mali budžet i kao daće mi hiljadu dinara, a nije mi dao na kraju. Osetila sam se kao u fazonu: ''Ko te j*be'' - rekla je Zorica.

- Mislim da je Zorica to pričala jer je dobila tri hiljade, sad tako ne misli - rekao je Alibaba.

- Naravno da ne mislim - rekla je Zorica.

- Ja nikad ne bih komentarisao tu razliku od hiljadu dinara, Bože me sačuvaj. Meni je drago da si ti bila tad ljuta, a sada to ne misliš - rekao je Alibaba.

- Ispadaš smešna jer za stolom govoriš jedno, a sa strane spletkariš i pljuješ. Bolje više nemoj da govoriš ništa jer se blamiraš ženo. Meni je sramno da se ti nekoga plašiš i da nemaš m*da da se nekom suprodstaviš - rekao je Uroš.

- Ne mogu više da sedim i da ćutim. Većeg beskičmenjakovića u rijalitiju od Zorice nisam videla. Da žena od toliko godina ne može da stane iza svojih reči i da nema svoj stav, šokirana sam. Ovde je danima pričala da joj Asmin ide na k*rac, a onda ustane za stolom i priča drugu priču. Nikada nije ustala i rekla: ''Da jesam, to sam rekla''. Za četiri meseca nikada to nije uradila, smatram da ima ozbiljan honorar, ali da jedan sukob mišljenje nije imala ni sa kim osim što je upalila motor sa Kačavendom. Mene je sramota njene sramote, veći dupljak u ovoj sezoni nije bio - rekla je Miljana.

- Asmin se sada klasično p*pišao po njoj kada je poljubio. Nema stav i karakter, ali najjače mi je kad kaže da se ona igra s našim mozgovima. Kao mi smo teletabisi, a ona nas šije - rekla je Milena.

- Divne dame, samo nek nastave da pričaju. Narod odlučuje i može da odluči da ja odem kući već sutra - rekla je Zorica.

- Ona meni u pušionici priča da je uzela telefon od sestre medicinske. Ti nisi ni za šta već da turpijaš kafane i da čistiš sneg - rekla je Milena.

- Pobrkali ste lončiće skroz. Zorica je pljuvala Asmina na klipu, a on nju sad ljubi i izvinjava joj se - rekao je Bebica.

- Zorica je smešna kao i njeno učešće ovde - rekla je Miljana.

- Postaje već smešno napolju obzirom da ga ona popljuje, pa se pomire, pa ga onda opet popljuje i tako dalje. Mi Zoricu poznajemo, a Asmin je ne poznaje i samo on može da ispadne smešan - rekao je Anđelo.

Autor: N.Panić