Sujeta nije prijala: Boginja doživela pomračenja zbog Maje i Filipa, pa upalila nikad brutalniju vređalicu! (VIDEO)

Jedva dokečala svojih 5 minuta da sve saspe u lice Maji Marinković!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako je izgledala novogodišnja vatačina Maje Marinković i Filipa Đukića.

- Sve kapiram, ali odakle ovaj roze pored nas? Sećam se ja nekih delova, ali ne svega. Šta da kažem? Mi smo sve rekli. Sramota je što sam ovako usr*n, ali ovoga naravno da me nije sramota. Scena je smešna, ali to smo hteli i to smo uradili - rekao je Filip.

- Ja ne znam šta je ovde smešno ljudima? Da smo u pitanju Vanja ili ja bile bismo k*rve, ovo je gore nego što sam ja radila. Meni ništa nije smešno i smeju se da bi se šlihtali Maji. Ovde se vidi da je on pijan, ona ga je zajahala. Mislim da je Maja povukla Uroša jer ništa ne može bez Uroša kao i kad rešava svoje probleme sa Filipom. Majo, za mene si ispala dno dna i gora si od svih devojaka. Ta ista Maja je mene gurala kod Filipa, a sad ga ona jaše. Slušam je ja šta ona priča u odabranima, mislim da je dno dna i da će tek da pokaže svoje pravo lice - pričala je Boginja.

- Nemam problem da ljudi komentarišu, ali neću da dozvolim da me bilo ko ponižava. Ako one misle da se ja njih plašim one su se zaj*bale - rekla je Maja.

- Boginja sad pokazuje svoju ljubomoru. Neće te momak, da li to shvataš? - umešala se Aneli.

- Ja njoj nisam prijatelj, nisam ni drugarica. Ovo je klasična sujeta i ljubomora. Filip njoj nije dečko. Ja sam nju izdvajala uvek kad su komentarisane utorak devojke. Pošto se pravi da je hrabra devojka i rekla je da bi upala u rehab, ja bih volela, a gde je ta hrabrost? - govorila je Maja.

- Ja sam njih videla, nije mi bilo svejedno. Ja sam htela samo da otvorim i zatvorim vrata, ali i bolje što nisam otišla - dodala je Boginja.

Autor: A. Nikolić