NIKAD JAČA VREĐALICA: Bora Santana unakazio Vanju, pa odjavio Anastasiju jer se ugojila 25 kilograma: Ne blejim sa medvedima i bundevama! (VIDEO)

Pukao mu film!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" komentarisao se odnos Maje Marinković i Filipa Đukića. Međutim, priču je u jednom trenutku prekinuo Bora Santana i njegovo brutalno prozivanje Vanje Prodanović.

- Postoji li šansa da stekneš emocije prema njoj? - pitao je Janjuš.

- Kako ja to mogu da znam? - rekao je Filip.

- Onda se bori za njega i nemoj da se blamiraš sa s*ksom - rekao je Janjuš.

- Je l' si pričao sa Majom o vašem odnosu? - upitala je Ivana Šopić.

- Jesam, ona je rekla i ja sam se izjasnio. Kako ja mogu da znam šta će da se desi? - nastavio je Đukić.

- Ova Vanja Prodanović, pogledajte joj noge na šta im liče, majke im ga nabijem. Neću k*rvatini da dajem na značaju. Uđi ovde da isp*še k*rac - govorio je Bora.

- Šta si se ti uvredio jer je rekla da si je muvao - umešala se Anastasija.

- Ajde ti bundevo, ugojila si se ovde 25 kilograma. Ne mogu više da blejim sa medvedima i bundevima. Ova da te udari tabanom glavu da ti pocepa, gejzir u glavi da ti napravi. Njen ćale došao ovde skida majicu kao da je Batistuta, meni došli ovde da se mangupiraju. Nosite tuđe stvari i iste cipele. K*rac si prvo p*pušila i onda došla da izigravaš ludilo - besneo je Santana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić