AKTUELNO

Domaći

NIKAD JAČA VREĐALICA: Bora Santana unakazio Vanju, pa odjavio Anastasiju jer se ugojila 25 kilograma: Ne blejim sa medvedima i bundevama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pukao mu film!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" komentarisao se odnos Maje Marinković i Filipa Đukića. Međutim, priču je u jednom trenutku prekinuo Bora Santana i njegovo brutalno prozivanje Vanje Prodanović.

- Postoji li šansa da stekneš emocije prema njoj? - pitao je Janjuš.

- Kako ja to mogu da znam? - rekao je Filip.

pročitajte još

S pola snage na tri fronta: Aneli u ratu sa bivšim momcima, konačno priznala da li je Janjuša, Luku ili Asmina najteže prebolela! (VIDEO)

- Onda se bori za njega i nemoj da se blamiraš sa s*ksom - rekao je Janjuš.

- Je l' si pričao sa Majom o vašem odnosu? - upitala je Ivana Šopić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jesam, ona je rekla i ja sam se izjasnio. Kako ja mogu da znam šta će da se desi? - nastavio je Đukić.

- Ova Vanja Prodanović, pogledajte joj noge na šta im liče, majke im ga nabijem. Neću k*rvatini da dajem na značaju. Uđi ovde da isp*še k*rac - govorio je Bora.

pročitajte još

Sujeta nije prijala: Boginja doživela pomračenja zbog Maje i Filipa, pa upalila nikad brutalniju vređalicu! (VIDEO)

- Šta si se ti uvredio jer je rekla da si je muvao - umešala se Anastasija.

- Ajde ti bundevo, ugojila si se ovde 25 kilograma. Ne mogu više da blejim sa medvedima i bundevima. Ova da te udari tabanom glavu da ti pocepa, gejzir u glavi da ti napravi. Njen ćale došao ovde skida majicu kao da je Batistuta, meni došli ovde da se mangupiraju. Nosite tuđe stvari i iste cipele. K*rac si prvo p*pušila i onda došla da izigravaš ludilo - besneo je Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kakva mala Sara, bićeš gora od nje: Radi vređalica Bore Santane, zbog Luksa unakazio Anastasiju! (VIDEO)

Domaći

Gastoz napravio karambol: Unakazio Anđelin krevet, ona plače i urla na sav glas! (VIDEO)

Zadruga

Isfrustrirane ste jer ste odj*bane: Đukić razvezao jezik i brutalnim prozivkama urnisao Boginju i Saru Raičević! (VIDEO)

Domaći

Ja sam ti greška, gaziš sebe: Gastoz odsvirao kraj sa Anđelom i poručio joj da prestane da se blamira zbog njega! (VIDEO)

Zadruga

Isplivao sav prljav veš Teodore i Bebice: On obelodanio šok detalje o njenom dopisivanju sa Munjom i Terzom, nastao haos! (VIDEO)

Zadruga

Prljav je igrač, služila se lažima: Uroš raspalio paljbu po Sanji Grujić, shvatio da Gastoz mrzi Anđelu (VIDEO)