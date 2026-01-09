Ne dolazi sebi od očaja: Emotivna ispovest Terze ostavila sve bez teksta, ogolio dušu o Milici i ćerki Barbari, pa progovorio o svim problemima! (VIDEO)

Jedva zadržao suze!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Sofija Janićijević kroz ironiju sprda Milicu Veličković.

- Sofija šta znači: ''Baš mi je žao''? - upitala je Ivana.

- Milice mi je baš žao, tuga. Ja nisam na sebe mislila i svoju porodicu jer nisam znala o kakvoj osobi je reč. Ja sam sebe krivila jer sam mislila da je moralna gromada trudna, ali sam shvatila ko je. U jednom momentu sam na Elitoviziji rekla: ''Baš mi je žao''. Od sad sve što budem pričala o njoj, isključujem Terzu - rekla je Sofija.

- Je l' su ti se slegli utisci i je l' ti žao što nešto nisi rekla? - upitala je Ivana.

- Ja sam to veče bila jako bolesna i nisam mogla da pričam, ali sam rekla: ''Bff'' što znači: ''Budi fina f*kso''. Nema ko se nije varao na ovom svetu, je l' mi sad njemu treba da otkinemo glavu? Ja sam njemu rekla da sam u par navrata htela da spustim loptu, ali je ona bila bezobrazna - rekla je Sofija.

- Mislim da sam rekao neke stvari koje sam mislio u tom trenutku, ali negde sam dokazao da želim da budem otac Barbari. Ona je potvrdila da ne želi da mi da Barbaru kada je rekla da mi neće dati da dođem na rođenje. Danas nisam izašao na rođendan i Krštenje, nemam nikakve informacije i zato sam sad ovakav. Ona je danas napunila godinu dana i baš sam imao želju da je zagrlim, mnogo sam tužan i ne želim da ispadne da glumim žrtvu samo je to moje dete i ne dozvoljava mi da je viđam. Ona je pokazala da joj je sve rijaliti i da joj je bitnije da se kroz medije provlači. Ne želim da je blatim, rekao sam da mi je krivo što je došla s onakvim nastupom na Elitoviziju - rekao je Terza, pa dodao:

- Vređala je ovde i govorila sve i svašta za ove ljude, a meni je lično neprijatno da slušam kad Kačavenda i Aneli govore za nju ovakve stvari. Zamerila mi je što sam ušao i nisam ostao napolju da proslavimo Barbarin rođendan. Pokušavam na sve načine da zaradim što više para da bih njoj uspeo da obezbedim nešto. Jako će mi biti teško da se borim za dete, moraću da je tužim i veliki je problem to sa socijalnom službom. Ja kada sam izašao iz Elite 8, kontaktirala me da trebam da joj dam 13.000 evra kako bi joj video dete. Mi smo posle spustili loptu i kada sam otišao u Narod pita zbog jednog zagrljaja s Kačavendom ona mi je zabranila da vidim dete. Nakon toga mi je dala da vidim ćerku, ali mi je uvek nešto zamerala. Kada se sve ovo završi, videćemo kako će biti i šta. Ljudi odu na brod i rade, pa šta sam ja sad najlošiji otac? Ja nju ne gledam kao Hanu, ipak je rodila moje dete. Ja ne osećam bes i mržnju prema njoj, mi smo napolju provodili vreme - rekao je Terza.

- Šta ćemo sa Sofijinim kuglicama? - upitala je Teodora.

- Ukoliko se bude ispostavilo da su neke stvari istina, ja ću s njom rešiti neke stvari sa strane - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić