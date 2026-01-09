Brutalno raskrinkavanje Maje i Anđela: Dača ih razotkrio do srži i otkrio da su nakon Zadruge 3 imali s*ks, Janjuš se prisetio novih detalja! (VIDEO)

AKTUELNO

Šok nad šokovima!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Dača Virijević otkriva da su Anđelo Ranković i Maja Marinković bili intimni.

- Ona i ja nikad nismo bili u priči, meni Dača ne može da pravi fore ove - rekao je Anđelo.

- Nemoj ti da vičeš na mene, Anita je meni rekla da ste vi imali s*ks posle Zadruge 3 - rekao je Dača.

- Nikada ti nisam rekla - rekla je Anita.

- Zakuni se u svog sina - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kunem se, nikad nisam rekla - rekla je Anita.

- Sram te bilo lažovko jedna. Bili smo u Odabranima i ona mi je rekla da su imali s*ks. Anđelo ti si mnogo krenuo da se istresaš na mene jer drugima ne smeš ništa da kažeš - rekao je Dača.

- Jer ti pričaš o meni - rekao je Anđelo.

- Ona je to meni rekla, šta ja imam s tim? - upitao je Dača.

- Ona ne može to tebi nikad u životu da kaže - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neću da pravi iko od mene lažova. Ja sam to Maji odmah rekao - rekao je Dača.

- Anita bi ovde u svađi sa mnom to iznela - rekao je Anđelo.

- Mene sa Anđelom niko ne može da posvađa, mi nikad nismo bili zajedno - rekla je Maja.

- Anita samo nemoj da potvrdiš ovo i videćeš - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa već nisam potvrdila - rekla je Anita.

- Važi, od danas si n*jebala - rekao je Dača.

- Ja ne mogu da se setim šta je bilo, ali znam da sam Maji u četvorci ljubomorisao na Anđela - rekao je Janjuš.

- Ja sam pustio Maji poruku da idemo na kafu, a on i Maja su bili zajedno. Mi smo se samo čuli, ali nikada se nismo videli - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

