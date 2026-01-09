Prva emisija Gledanje snimaka u 2026. godini napravila rusvaj: Anđelo i Maja imali se*s posle Zadruge 3?! Aneli zaratila sa svim bivšima, a Terzina emotivna ispovest daleko će se čuti

Emisija koju nikako niste smeli da propustite, a evo šta se dešavalo u noći iza nas!

Na samom početku prikazan je video snimak na kom se jasno čuje kako Aneli Ahmić pljuje Luku Vujovića, svog bivšeg verenika i njegovu sadašnju devojku, Anitu Stanojlović, kao i njihove porodice, te je tako usledio rat za crnim stolom.

- Ovde se jasno vidi sujeta i ljubomora. Što se tiče početka klipa gde priča da je moja mama folirant, ali lepo kaže moja mama da bi Aneli nju trebala da oslovljava sa VI. Ona ima potrebu da priča o nama, a jedino joj je krivo zbog Porn H*b. Ne diramo je, a ona se čak i prolepšala poslednjih dana - rekao je Luka.

- Moja drugarica će se s njom obračunati napolju, to je njihov sukob već zbog Stanije - rekla je Anita.

- Ona je vređala Tamaru, a danas je tvrdila da nije vređala porodice - rekao je Luka.

- Njegova majka je došla ovde na televiziju da laže, pritom svi znamo šta je radila napolju. Ona je lažov i folirantkinja, znači sad znamo na koga je Luka. Ja mogu da kažem da je ona za mene prevarantkinja i jako loša žena. Što se tiče Tamare krmače, može braniti do sutra Staniju, a otvorena su im vrata i njoj i Stanijom. Mogu sa svima da izađem na kraj, a kamoli sa jednom prikrivenom lezbejkom. Zamisli on priča da sam se ja prolepšala, a ona sedi i ćuti - rekla je Aneli.

Nakon toga, pušten je video snimak svađe Dragane Stojančević i Jovane Tomić Matore, te je tako dokazano da, iako tvrde za stolom da nema trzavica, to ipak nije istina.

- Iskreno tenzija među nama zbog Luke traje još uvek. On je dečko došao i izvinio se, ali mi nismo nastavili da se družimo ni ništa drugo. Ne razumem zašto je ona to zamerila toliko meni, pa da mi i dan danas imamo svađe i rasprave. Ja sam htela da se ne pominje više niko, ne želim da mi se prave problemi - rekla je Matora.

- Ne s*ri, molim te. Nema tenzije danas među nama već nas obe muči nešto za spoljni svet. Mi probleme u vezi nemamo, mi se odlično slažemo. Ja sam složila neki film u glavi za spoljni svet, a posle je došao Luka i iznervirao me. Možda sam burno reagovala, ali sam rekla šta sam mislila. Mene nervira što se ona istresa na meni - rekla je Dragana.

- Luka je osetio potrebu da mi se izvini jer je rekao nešto za nekog druga i ja sam mu oprostila - rekla je Matora.

- Dragana je napravila haos, istrčala je iz diskoteke i otišla je. Dragana nema kredibilitet da priča da li ja i Matora trebamo da pričamo o nekom drugaru ili ne - rekao je Luka.

Nakon što je prikazan klip u kom se jasno čuje da Zorica Marković žestoko blati Alibabu, i nakon što je ona posle istog pokušala da spusti loptu, nju su za stolom urnisali Uroš Stanić i Miljana Kulić.

- Ispadaš smešna jer za stolom govoriš jedno, a sa strane spletkariš i pljuješ. Bolje više nemoj da govoriš ništa jer se blamiraš ženo. Meni je sramno da se ti nekoga plašiš i da nemaš m*da da se nekom suprodstaviš - rekao je Uroš.

- Ne mogu više da sedim i da ćutim. Većeg beskičmenjakovića u rijalitiju od Zorice nisam videla. Da žena od toliko godina ne može da stane iza svojih reči i da nema svoj stav, šokirana sam. Ovde je danima pričala da joj Asmin ide na k*rac, a onda ustane za stolom i priča drugu priču. Nikada nije ustala i rekla: ''Da jesam, to sam rekla''. Za četiri meseca nikada to nije uradila, smatram da ima ozbiljan honorar, ali da jedan sukob mišljenje nije imala ni sa kim osim što je upalila motor sa Kačavendom. Mene je sramota njene sramote, veći dupljak u ovoj sezoni nije bio - rekla je Miljana.

- Asmin se sada klasično p*pišao po njoj kada je poljubio. Nema stav i karakter, ali najjače mi je kad kaže da se ona igra s našim mozgovima. Kao mi smo teletabisi, a ona nas šije - rekla je Milena.

Na narednom video snimku prikazano je kako Marko Janjušević Janjuš masira Aneli, te je tako izbila svađa između Maje Marinković i Asmina.

- Biću iskren ja primećujem emocije između Janjuša i Aneli. Znam da Aneli ima emocije, ali primećujem i Janjuš da ih ima, ali neće da priznaju. Aneli bi sad bila u vezi sa Janjušem, sa Lukom, sa mnom, sa Sukijem, sa Marinkom i pokojnim Ristom. Sve bi nas okupila i da ima harem bivših momaka, a onda Janjuš jedan dan da pravi picu, ja lazanje... Jedine iskrene emocije ima prema Janjušu, a za mnom pati samo zbog života koji je imala. Smešno je kad kaže da o bivšima sve najbolje, a nikad nisam čula da je neki bio dobar. Bar da je rekla da je Luka za YouTube bio dobar - pričao je Asmin.

- Otišao sam u wc jer nisam mogao da gledam ove scene... Prvi put da vidim neki drugi muškarac da je dira. Pustila je ovde brkove i proziva me, sve nas provocira... Ja sam u vezi, Janjuš rekao da ne bi bio sa njom, a Asmin zaljubljen i Maju. Ona bi rekla da želi trojicu. Lepo je rekla, daleko naša kuća od njene, a moja bar 450 kilometara od njene - govorio je Luka.

- Aneli, kakav si dogovor imala sa Filipom Carem za Maju? - pitao je Asmin.

- Da li me je j*bao? - pitala je Aneli.

- Jeste - rekao je Asmin.

Posle novog video snimka u kom Aneli jasno govori da će Luku da izbriše sa liste bivših partnera, Ahmićeva je zaratila ne sa jednim bivšim, ne sa dva, već sa svom trojicom koji se nalaze u Beloj kući zajedno s njom.

- Mene je sramota. Ja sad kad gledam kako skače bude me blam jer se setim da sam bila sa njim. Imam neki čudan osećaj... Ja sam razočarana u njega kao čoveka i kako nas je sve pravio budalama. On je dogovarao neke stvari napolju i zaista me je blam. Ja u momentima zaboravim da je on tu - pričala je Aneli.

- Aneli laže. Radila je to zarad fanova i uzela je naše dete kako bi Luka bio bolji tata nego Asmin Durdžić. On je momak koji je 10 godina bio u zatvoru, on i sa Sarom Luks da je ušao u vezu bio bi isti jer se veže za dva dana jer je željan ljubav. Ona sad njega kanali, a napolju ga je varala, bila sa mnom u hotelu ovde dok je on bio u zatvoru - dodao je Asmin.

- Kako ja mogu da koristim moje dete? Drago mi je da ste se sprijateljili i da ga ti braniš. Ovo je Nora za koju ti ni ne pitaš, a on joj je bar u tom periodu pružio ljubav. On je bar malo ljubavi dao tada, smeće jedno raspalo - rekla je Aneli.

- Tri godine vam je dete pokretni bankomat. Šta si obukla sliku na medu? Stavi na krevet, a ne da gleda Bora Santana. Ovo je sve fora zbog fanova. Sad joj je Luka za sve kriv - pričao je Asmin.

- Ja sam bio iskren, išao sam protiv porodice i išao bih protiv celog sveta zbog veze. Sad sam sretan u ovom odnosu i zbog ovog odnosa bih išao protiv. Meni kad se Janjuš zakleo kod vrata znao sam da su se napolju dopisivali - rekao je Luka.

Ono što su mnogi čekali, jeste video snimak novogodišnje vatačine Maje i Filipa Đukića, a tada je Tanja Stijelja, poznatija i kao Boginja, dočekala Maju na zicer, pa je žestoko izvređala.

- Ja ne znam šta je ovde smešno ljudima? Da smo u pitanju Vanja ili ja bile bismo k*rve, ovo je gore nego što sam ja radila. Meni ništa nije smešno i smeju se da bi se šlihtali Maji. Ovde se vidi da je on pijan, ona ga je zajahala. Mislim da je Maja povukla Uroša jer ništa ne može bez Uroša kao i kad rešava svoje probleme sa Filipom. Majo, za mene si ispala dno dna i gora si od svih devojaka. Ta ista Maja je mene gurala kod Filipa, a sad ga ona jaše. Slušam je ja šta ona priča u odabranima, mislim da je dno dna i da će tek da pokaže svoje pravo lice - pričala je Boginja.

- Nemam problem da ljudi komentarišu, ali neću da dozvolim da me bilo ko ponižava. Ako one misle da se ja njih plašim one su se zaj*bale - rekla je Maja.

- Ja sam njih videla, nije mi bilo svejedno. Ja sam htela samo da otvorim i zatvorim vrata, ali i bolje što nisam otišla - dodala je Boginja.

- Ja njoj nisam prijatelj, nisam ni drugarica. Ovo je klasična sujeta i ljubomora. Filip njoj nije dečko. Ja sam nju izdvajala uvek kad su komentarisane utorak devojke. Pošto se pravi da je hrabra devojka i rekla je da bi upala u rehab, ja bih volela, a gde je ta hrabrost? - govorila je Maja.

Ono što mnogi nisu očekivali, jeste to da će Filip pred svima poniziti Maju, što je i uradio, ističući da mu je ona ista kao i sve "utorak devojke".

- Ne znam zašto se ovde nameće da moram da uđem u vezu s nekom. Nemam emocije prema nijednoj, ali sve su mi se svidele na neki način - rekao je Filip.

- On sedi ovde i priča sa Mikijem, a velika Maja Marinković sedi i dvadeset minuta se bori sa ljudima umesto da je obrnuto i da Filip vadi situaciju - rekao je Ivan.

- Ovde se od nas traže da budemo iskreni, a kada sam iskren onda vam sad ne odgovara. Ajde sad u p*čku materinu - rekao je Filip.

- Ja ti od večeras verujem da si iskren da su ti sve ove devojke iste. Više ti ne verujem da ti je Maja drugačija - rekao je Ivan.

- Ja sam Maju izdvajao kao nekog koga najviše znam i imam neku drugačiju energiju s njom, ali emotivno nisam zaljubljen u nju. Četiri meseca spominjem devojku spolja i kako ja tu mogu da budem kriv, ako javno i transparentno to pričam? - upitao je Filip.

Anđelo Ranković nije želeo da dozvoli da ukućani ponižavaju Maju, pa je tako stao u njenu odbranu, što je nju dodatno obradovalo.

- Kako ove devojke pričaju da su se zaljubile u Filipa već šesti dan, a Boginja mene ljubila za laku noć? - upitao je Anđelo.

- Ajde pali, nemoj da ti ja pričam nešto - rekla je Boginja.

- Maji nije trebalo ovo, ali ako ćemo iskreno da pričamo onda je Maja konstantna sa Filipom već četiri meseca i ona je najzaljubljenija u njega od svih - rekao je Anđelo.

- Majo da li si očekivala da će Filip odgovoriti ovako? - upitala je Ivana.

- Jasno je da emocije nema, ali je rekao da mi imamo energiju. Problem je što Filip ne zna baš da se izrazi precizno u momentu. Emocije kao emocije su za mene velika stvar, a drugo je strast, privlačnost i sviđanje. Meni se on sviđa i privlačnost postoji, ali zaljubljenost i emocije su nešto drugo - rekla je Maja.

Nakon što je prikazan video snimak u kom Sofija Janićijević, kako je i rekla na snimku, "baš žali" Milicu Veličković, Borislav Terzić Terza progovorio je o svojoj ćerki Barbari, ali i o bivšoj partnerki, Milici.

- Mislim da sam rekao neke stvari koje sam mislio u tom trenutku, ali negde sam dokazao da želim da budem otac Barbari. Ona je potvrdila da ne želi da mi da Barbaru kada je rekla da mi neće dati da dođem na rođenje. Danas nisam izašao na rođendan i Krštenje, nemam nikakve informacije i zato sam sad ovakav. Ona je danas napunila godinu dana i baš sam imao želju da je zagrlim, mnogo sam tužan i ne želim da ispadne da glumim žrtvu samo je to moje dete i ne dozvoljava mi da je viđam. Ona je pokazala da joj je sve rijaliti i da joj je bitnije da se kroz medije provlači. Ne želim da je blatim, rekao sam da mi je krivo što je došla s onakvim nastupom na Elitoviziju - rekao je Terza, pa dodao:

- Vređala je ovde i govorila sve i svašta za ove ljude, a meni je lično neprijatno da slušam kad Kačavenda i Aneli govore za nju ovakve stvari. Zamerila mi je što sam ušao i nisam ostao napolju da proslavimo Barbarin rođendan. Pokušavam na sve načine da zaradim što više para da bih njoj uspeo da obezbedim nešto. Jako će mi biti teško da se borim za dete, moraću da je tužim i veliki je problem to sa socijalnom službom. Ja kada sam izašao iz Elite 8, kontaktirala me da trebam da joj dam 13.000 evra kako bi joj video dete. Mi smo posle spustili loptu i kada sam otišao u Narod pita zbog jednog zagrljaja s Kačavendom ona mi je zabranila da vidim dete. Nakon toga mi je dala da vidim ćerku, ali mi je uvek nešto zamerala. Kada se sve ovo završi, videćemo kako će biti i šta. Ljudi odu na brod i rade, pa šta sam ja sad najlošiji otac? Ja nju ne gledam kao Hanu, ipak je rodila moje dete. Ja ne osećam bes i mržnju prema njoj, mi smo napolju provodili vreme - rekao je Terza.

Mnoge je šokirao u kući video snimak na kom Dača Virijević otkriva da su Maja i Anđelo bili intimni posle treće sezone rijalitija "Zadruga", te je tako nastao haos za stolom.

- Ona i ja nikad nismo bili u priči, meni Dača ne može da pravi fore ove - rekao je Anđelo.

- Nemoj ti da vičeš na mene, Anita je meni rekla da ste vi imali s*ks posle Zadruge 3 - rekao je Dača.

- Nikada ti nisam rekla - rekla je Anita.

- Zakuni se u svog sina - rekao je Dača.

U narednom video snimku prikazano je kako Maja i Dača prozivaju i urnišu Đukića zbog toga što se pomirio sa Vujovićem, nakon velike izdaje.

- Pokušavaju da mi nametnu kako bi oni reagovali. Zagrlili smo se, počeo je da plače i rekao sam mu da iskulira, a posle se noć nastavila kako se nastavila. Nemam stav i nemam problem sa tim. Šta god da uradim ja nosim krst za to što radim. Ona ne može da mi kaće da ja ne mogu da mu oprostim jer evo vidi da mogu. Svako drugačije radi, postupa i oseća. Da smo napolju verovatno se ne bismo videli, a ni čuli. Ja sam prešao preko toga, ali nisam zaboravio - govorio je Filip.

- To veče je ponovo bio Anitin osmeh kao da je ona pobedila, a zašto se Luk sam nije sdetio da čestita? Što je slao Anitu? - pitao je Ivan.

- Suština je da ili nije trebalo da zameri i da ima takvu reakciju jer je previše brzo došlo do oproštaja. Ako se nešto tako desilo nije mi logično da se tako brzo pređe preko toga i on se složio tu sa mnom - pričala je Maja.

- Ja imam problem da lako prelazim preko nekih stvari. Nama kad je bila slava i kad nismo čestitali bilo mi je teško. Nova godina, praznici, ponese sve to... Mi smo odrasli zajedno - rekao je Filip.

SVA NAJNOVIJA I NAJAKTUELNIJA DEŠAVANJA IZ NAJGLEDANIJEG RIJALITIJA U REGIONU, PRATITE NA TELEVIZIJI PINK, A AKO NEŠTO PROPUSTITE, U RUBRICI " ZADRUGA " NA PORTALU PINK.RS , MOŽETE POGLEDATI ŠTA RADE UČESNICI "ELITE 9" IZ MINUTA U MINUT!

Autor: Nikola Žugić