Ova šupogljava Vanjuška je dupljak: Žana Omnia se ne zaustavlja u raskrinkavanju bivšeg muža i drugarice: Rešila da progovori o svemu

Detalji afere Bobanca, Žaninog bivšeg muža i aktuelne učesnice "Elite 9", Vanje Živić, kako tvrdi Žana, ne prestaju da isplivavaju, a sada se ponovo na ovu temu, nakon što su danas u rijaliti stigli pokloni Vanji od njega, Omnia nije stala u raskrinkavanju na svom instagramu.

Žana je, naime, progovorila o Vanji i njenom, kako je napisala, nameštanju njenog bivšeg muža, a Vanjinog druga, Bobanca.

- Vanjuška je sama namestila svog "druga" Bobija. Kaže provode mnogo vremena napolju zajedno, a da to njegova verenica zna. Pa naravno da devojke ne zna. Opala, ajde malo da i Vanjuška napravi rijaliti priču preko mene. Ali, verujem da će Bobancu biti kriva njegova verenica, umeso "prijateljice" - napisala je Žana, a onda je dodala:

- Od njenog tadašnjeg dečka je to vešto krila iako su svi u društvu znali, mada mislim da je i on znao za sve i da je shvatio o kakvoj osobi se radi, pa se pravio da ne zna i povukao iz odnosa. Dva dinara druže (smeh). A što se Vanjiška sada kači na mene da bi imala rijaliti priču, pokazuje njeno pravo lice i ljubomoru na mene. Da li je počela i da se loži na mene ili misli da će ovako osvojiti Bobanca?! Treba je pitati. Ona nije nikome prijatelj, ona je jedan dupljak i dup*lizac! Nema prijatelja napolju i ovo joj je jedini način da preko mene ispliva iz mulja u kome jeste. Čula sam i da govori Kačavendi kako ja Milenu ne volim i pričam loše za nju, jeftina joj je priča, kao i ona sama, dva dinara druže.

Za sam kraj, Žana je istakla da je Bobančevo slanje cveća zapravo sve dogovor sa Vanjom te i da su njih dvoje, kako je napisala, već godinama u šemi.

- Meni je ova šupogljava Vanjuška simpatična i ona nema razloga da me sada hejtuje, kao ni Bobi, kako ga ona zove, jer od mene nije poteklo da su godinama u šemi. E sada, da li je ona nekome rekla da se u nekom momentu potegne ta priča, to ne znam, ali najverovatnije jeste da bi skrenula pažnju na sebe u rijalitiju i sada ovo što joj moj bivši muž Bobanac šalje cveće sa porukom, to mi već sve liči na njihov dogovor i zato mi ovo liči na najavu Bobančevog ulaska u rijaliti. Bobanac rijaliti igrač (smeh). Ovo su sve pitanja za Bobanovu verenicu, a ne za mene, ja sam bivša žena koja ne dozvoljava da se lignje i škampi peru preko mene. Možda je ovo način da preko mene operu sebe u svojim lažnim odnosima, a ako ja progovorim neće ih oprati ni Dunav ni Sava. Ja svoje štiti i čuvam, a moja svetinja je moje dete - dodala je Žana Omnia na svom instagram profilu.

