Škampi iz Železnika do pobede: Žana ismejala Vanjinu proslavu rođendana, pa je urnisala kao nikad, spomenula i Milenu Kačavendu

Žana Omnia, otkako se završila "Elitovizija", ne prestaje sa raskrinkavanjem njene, sada već, bivše drugarice Vanje Živić i njenog bivšeg muža Bobanca, a sada je na svom instagramu žestoko isponižavala Vanju!

Žana Omnia bila je u braku sa Bobancem, iz kog ima ćerku Irinu, a kako je u "Eliti 7" predstavila, Vanja Živić je njena drugarica koju poznaje iz spoljnog sveta. S druge strane, Vanja nije poricala to, dodavši da je ona dugogodišnja prijateljica sa njenim bivšim mužem Bobancem, ali sudeći po tome šta Žana danima unazad objavljuje na svom instagramu, između Vanje i Bobanca dogodilo se ipak nešto više od prijateljstva.

Žana je, naime, rešila da raskrinka kompletno njihov odnos, pa je tako žestoko udarila na svoju bivšu drugaricu Vanju, ne štedeći reči na njen račun nakon što joj je juče za rođendan od Bobanca, u rijaliti, stigla čestitka i cveće.

- Škampi iz Železnika do pobede (smeh). Posle škampa ko nema jak želudac, ide dij*reja. Sada samo može da laže, izmišlja, kao što je rekla Mileni Kačavendi da je mrzim. Ja sam poznata po tome da svakome u lice kažem šta imam, pa bih tako i Mileni rekla da imam šta loše, a ne da joj pričam iza leđa, a pogotovo ne Vanji. A što se Milene tiče, ona je jedna od retkih osoba iz rijalitija koja zaslužuje moje poštovanje - napisala je Žana Omnia na svom instagram profilu.

