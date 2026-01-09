Bolesnice, priznaj da si mojom čarapom obrisala: Bivša učesnica Elite svim srcem stala uz Zoricu Marković, pa otresla Miljanu na mrežama!

Bez dlake na jeziku!

Miljana Kulić, tokom sinoćnje emisije "Gledanje snimaka", žestoko je prokomentarisala Zoricu Marković, s obzirom na to da je spustila loptu u komentarisanju Asmina Durdžića, nakon što je prikazan video snimak na kom ga žestoko pljuje.

Sada se, naime, na svom instagramu oglasila bivša učesnica "Elite" Aleksandra Babejić, koja nije štedela reći na Miljanin račun, te je tako pružila podršku pevačici u rijalitiju.

- Nedostaješ mi mnogo! Večeras sam saznala kako si me spomenula u razgovoru sa Ivanom! Pratim te koliko mogu, braniću te životom ako treba, jer si i ti mene - napisala je ona, a onda se osvrnula na Miljanino žestoko komentarisanje Zorice:

Miljana bolesnica, ostavi Zoku na miru, priznaj da si mojom čarapom obrisala gov*ivo du*e, pa se pravila fina...Smeće jedno, ti nekome nešto da kažeš.

