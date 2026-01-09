AKTUELNO

Domaći

Bolesnice, priznaj da si mojom čarapom obrisala: Bivša učesnica Elite svim srcem stala uz Zoricu Marković, pa otresla Miljanu na mrežama!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Bez dlake na jeziku!

Miljana Kulić, tokom sinoćnje emisije "Gledanje snimaka", žestoko je prokomentarisala Zoricu Marković, s obzirom na to da je spustila loptu u komentarisanju Asmina Durdžića, nakon što je prikazan video snimak na kom ga žestoko pljuje.

Sada se, naime, na svom instagramu oglasila bivša učesnica "Elite" Aleksandra Babejić, koja nije štedela reći na Miljanin račun, te je tako pružila podršku pevačici u rijalitiju.

- Nedostaješ mi mnogo! Večeras sam saznala kako si me spomenula u razgovoru sa Ivanom! Pratim te koliko mogu, braniću te životom ako treba, jer si i ti mene - napisala je ona, a onda se osvrnula na Miljanino žestoko komentarisanje Zorice:

Foto: Instagram.com

Miljana bolesnica, ostavi Zoku na miru, priznaj da si mojom čarapom obrisala gov*ivo du*e, pa se pravila fina...Smeće jedno, ti nekome nešto da kažeš.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Od ovih reči Baji Vujoviću neće biti dobro: Sita svim srcem stala uz Aneli i Luku, pa žestoko odgovorila na prozivke njegovog oca! (VIDEO)

Domaći

NJIHOVA LJUBAV ĆE USPETI: Mama Teodore Delić otkrila da je svim srcem uz njenu ljubav sa Bebicom, pa žestoko oplela po Hasanu Dudiću: NEKA SE POSVETI

Domaći

Jezivo koliko je kvarna: Bivša učesnica Elite oplela po Sofiji, pa URNISALA Anđelu: Davež, ima jako GLUPE STAVOVE (VIDEO)

Domaći

POZLILO BI MU DA ČUJE NJENE REČI: Bivša učesnica Elite rastavila Kordu na činioce, analizirala njegovu ličnost do srži, pa istakla da je Ana njegov PL

Domaći

SATERALA GA U ĆOŠAK: Bivša učesnica Elite se oglasila, podržala Milosavu u ratu sa Milovanom, pa prognozirala dalji tok dešavanja!

Domaći

ZNAM GA OD MALIH NOGU: Bivša učesnica Elite se osvrnula na odnos Peje i Ene, pa otkrila zbog čega misli da postoji velika BARIKADA između njih! (VIDEO