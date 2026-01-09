AKTUELNO

Nije ovo očekivala! Anastasija dobila punu podršku porodice, uputili joj emotivne reči za slavu (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Iskreni prema njoj!

Anastasija Brčić stigla je sa cimerima u Dubiozu, te je tako čitala čestitku svoje porodice.

- Nano naša mir božji, Hristos se rodi! Srećni ti BožIć I srećna slava. Ovim praznik dočekujemo u posebnim okolnostima, ali opet treba da nađemo način da njegova učenja ukratimo našu brigu I ljubav. Za tebe svi smo uz tebe I nosimo te u srcu. Neka ti ovi sveti dani donese mir u dušI, snagu da sve preživiš smireno, bez besa. Neka te teslina reč I razum vode kroz sve nedaće. Dobrota I veru ne izgubi, jer su to vrline koje su te uvek krasile - pročitala je Anastasija.

