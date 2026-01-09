Obezbeđenje ga prati u stopu! Bora divlja na Murata zbog Anastasije, gađao je grudvom pred svima (VIDEO)

Drama!

Nakon što je urlao po Odabranima, Bora Santana otišao je do paba kako bi se obračunao sa Muratom.

- Ajde ovamo kod ove ku*vetine, je*em li ti mamu. Dovedi ga ovamo - urlao je Bora.

Nakon toga, Bora je skupio grudvu, te se vratio u Odabrane, pa je tako gađao Anastasiju grudvom snega.

- Oni će sa mnom da se zaj*bavaju...Gde je ona kur*etina Luksova?! Je*em li vam mamu da mi se kur*ite ovde - divljao je Santana, pa se tako ponovo obračunao sa Muratom.

- Boli me ku*ac i za tebe i za nju, ko vas je*e - rekao je Murat.

- Mnogo se ti praviš fin. Snegom ću te najesti eskimu jedan - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić