Obezbeđenje ga prati u stopu! Bora divlja na Murata zbog Anastasije, gađao je grudvom pred svima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Nakon što je urlao po Odabranima, Bora Santana otišao je do paba kako bi se obračunao sa Muratom.

- Ajde ovamo kod ove ku*vetine, je*em li ti mamu. Dovedi ga ovamo - urlao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, Bora je skupio grudvu, te se vratio u Odabrane, pa je tako gađao Anastasiju grudvom snega.

- Oni će sa mnom da se zaj*bavaju...Gde je ona kur*etina Luksova?! Je*em li vam mamu da mi se kur*ite ovde - divljao je Santana, pa se tako ponovo obračunao sa Muratom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boli me ku*ac i za tebe i za nju, ko vas je*e - rekao je Murat.

- Mnogo se ti praviš fin. Snegom ću te najesti eskimu jedan - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

