AKTUELNO

Domaći

Obezbeđenje uletelo u kuću! Miljana dotakla potpuno dno, ne prestaje da uhodi Janjuša: Ti imaš u porodici onoga ko se obesio (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Divlja kao da sutra ne postoji!

Miljana Kulić nije prestala da prati Marka Janjuševića Janjuša u stopu, te mu je tako udarala na traume.

- On mi govori da se ubijem i da će majka d ame vodi u Toponicu - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti nisi dobro, to ne može normalna osoba da izgovori - ponavljao je Janjuš.

- Ti si bolesnica, bruka i sramota, nikakva zvezda nisi, pominješ traume. Na šta udaraš, bolesnice jedna - urlao je Uroš.

- Ti imaš u porodici onoga ko se obesio, ćao pi*ko koja si oterala dve žene na kiretažu - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sram te bilo bolesnice - ponavljao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pršte varnice: Anđela i Gastoz se sakrili u toalet, pa počeli da se gutaju poljupcima! (VIDEO)

Zadruga

NAPRAVILA RUSVAJ: Desingerica u Eliti, Maji totalno popustile kočnice! (VIDEO)

Zadruga

Terza roni gorke suze: Stiglo ga gorko kajanje zbog izdaje trudne Milice, ne zna gde udara! (VIDEO)

Zadruga

Iskoristio njene emocije: Škatarić ponovo smotao Poršelinu, iskoristio je za uspešan zadatak (VIDEO)

Domaći

KADAR NEVERA! Terzu zanimalo samo jedno da sazna od TRUDNE Milice, ona ga postavila na mesto! (VIDEO)

Zadruga

Usresredi se na Ćubinu priču jer tako završavaju NN očevi: Ena zasukla rukave, pa zaratila sa Terzom kao nikad (VIDEO)