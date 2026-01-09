Pregazila je svoj stav i imidž: Stefani šokirana Kačavendinim ponašanjem zbog Janjuša, razvezala jezik i otkrila mišljenje o njoj! (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen ||

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelj Stefan Kandić Kendi je ugostio Đoleta Kralja, Stefani Grujić i Jelenu Nedeljković Mrvicu koje su progovorile o sukobu Zorice Marković i Milene Kačavende.

- Ja kumu mnogo volim i poštujem jer je bila uz mene, a i mislim da je dobar čovek i prijatelj. Za Zoricu mislim da je šoumen i da ovo što radi sad, pravi šou - rekla je Stefani.

- Pljuju se kao su krvni neprijatelji ceo život. Ja sad kad bih ušla, družila bih se sa Zoricom - rekla je Mrvica.

- Zorica je došla iz neke selendare i sad će da se kači sa gradskom p*čokom Kačavendom. Preterala je s napadom, ali s njom ne može niko da izađe na kraj - rekao je Đole.

- Šta mislite o Mileni i Janjušu? - upitao je Kendi.

- Nikako mi ne ide taj spoj. Kačavenda je svoj status i imidž pregazila time što je stupila s njim u priču, to joj uopšte nije trebalo. Janjuš je cirkuzant i predmet za sprdnju, čovek ide od jedne do druge i ne bira. Smatram da je Milena ozbiljna žena i to joj ne treba, a pogotovo što on nije iskren. Ja organski ne mogu da ga podnesem jer je folirant i bio je dobar s Matorom i sa mnom, a kad sam ušla prošle sezone onda me pljuvao najstrašnije - rekla je Stefani.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

