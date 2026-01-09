Samo želim da zaboravim... Stefani priznala da je Matorin dijamantski prsten prodala za 3.000 dinara, pa urnisala Draganu! (VIDEO)

Razvezala jezik!

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelj Stefan Kandić Kendi je ugostio Stefani Grujić koja je progovorila o odnosu Jovane Tomić Matore i Dragane Stojančević.

- Kako ti deluju Dragana i Matora? - upitao je Kendi.

- One su meni odvratne, videla sam neke snimke kako Dragana pravi neke face i gleda u kameru znači težak folirant. One su mi kao paket dno dna i vidim da Matora ne može da je podnese jer ja nju vrlo dobro znam. Matora ne može da je smisli, samo ne znam iz kog je razloga s njom. Obostrana korist, njoj treba neko samo da ima nekog jer Matora ne može da izgura sama. Može da bude i da se navikla na Draganu, ali tu ništa nije bilo iskreno - rekla je Stefani.

- Gde je sad vaš prsten? - upitao je Kendi.

- Prodala sam u zalagaonici za 3.000 dinara dijamantski prsten, to je moj pakao, moj maler i samo želim da zaboravim. Furaće još malo i to je to - rekla je Stefani.

- Svaka od vas govori da svaka sledeća neće biti iskrena s Matorom. Da li si ti bila iskrena? - upitao je Kendi.

- Ja sam s Matorom bila iskrena i iskreno sam ušla u tu priču, ali ja sam u trudnoći bila zaslepljena. Sve njene bivše su u pravu i to je tako. Ona otkad je ušla u Elitu 9 ima potrebu da priča o meni, ne znam kakvu ima potrebu. Ona i ja smo se gledale prošle godine dok je ona bila u odnosu s Draganom. Tu su postojali naši pogledi, ali nije moglo da se desi ništa više između nas jer ja to ne želim, a sutra bih mogla da je vratim - rekla je Stefani.

- Misliš da li bi se ona sad pomirila? - upitao je Kendi.

- Da, ali ja jedva čekam da je vidim preko suda pošto me tužila za pokušaj ubistva. Svima je smešno, to ne da nije istina. Da se desilo nešto, ja bih bila izbačena napolje jer se nasilje i te neke stvari ne podržavaju - rekla je Stefani.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić