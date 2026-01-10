ZARAĐUJE NA HILJADE EVRA NA SAJTU ZA ODRASLE! Bivša rijaliti učesnica provocira snimkom: Uvija se ispred ogledala u crnom kompletu, a mreže gore (FOTO)

Bivša učesnica rijalitija Zadruga, Ivana Nikolić objavila je provokativni snimak na Instagramu, a na kom se vidi kako se uvija i pleše ispred ogledala.

Ivana je bila u crnom kompletu, a snimak ne prestaje da se komentariše. Kako ispod gornjeg dela koji je nosila nije imala brushalter, kadrovi su posebno prijali pripadnicima jačeg pola.

Inače, Ivanina majka Rada Vasić podržava ćerke Ivanu i Anu u svemu što rade, tako da ovi snimci nisu sporni.

Ivana inače, na hiljade evra zarađuje od sajta za odrasle "onlifans", na kom je već duže vreme aktivna.

Nedavno ostala bez oca

Inače, Ivana je nedavno ostala i bez oca koji je iznenada preminuo, a porodica Vasić teško je podnela Radetov odlazak.

Autor: Pink.rs