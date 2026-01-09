Ženu drže po tri sata na granici: Alibaba otkrio da Aneli drži Noru u Sarajevu na CRNO, spreman da bivšoj napravi pakao od života posle Elite! (VIDEO)

Alibaba bešnji nego ikad!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Joca Novinar nastavio je razgovor sa Asminom Durdžićem o Aneli Ahmić i njenoj porodici.

- Kakva je to Anelina porodica kad želiš Noru da iščupaš odatle i kakva je ona majka? - upitao je Joca.

- Biću iskren i dok je Aneli živela sa mnom tad je Aneli bila dobra majka. Ne mogu da kažem da je loša majka bila dok je sa mnom živela, ali ono što je ona radila u Dubrovniku i za šta imam dokaze to nije dobro. Ona izađe s drugaricom i popije dve čaše vina, a onda uzme k*kain i ja poludim, pa zovem Groficu. Kada je otišla sama u Zagreb na sedam dana, ja sam bio sam sa Norom i ona je spavala u devet uveče i budila se u devet ujutru. Za mene nije bilo normalno da se Aneli i Nora bude u 12 popodne zato što sam ja ustajao u pola 6. Umesto da za doručak napravi Nori jaja, ona joj daje čokoladice - rekao je Alibaba.

- Ovo lažeš sve, sve će ti Bog vratiti. Dete te mrzi, mrzi te mala - rekla je Aneli.

- Nek me mrzi, ali Grofica je užas Božiji. Što se tiče Site, čuli smo od njene dece šta pričaju za nju i nema potrebe da ja bilo šta više kažem. Otkud dete sa četiri godine zna za Enu Čolić, Kačavendu i Janjuša? - rekao je Alibaba.

- Kako nisi to uspeo da snimiš čoveče? Ti uvek imaš dva telefona - rekla je Aneli.

- Nisam tada imao dva telefona nego jedan. Ja ne želim da mi dete bude u takvom okruženju. Nadao sam se da će sve biti bolje i bolje, čak sam i u Eliti 7 pokušavao da poboljšam stvari, ali uzalud. Hteo sam sudski da im uzmem dete, ali je ispao skandal kada je Stanija rekla da želim da uzmem dete na par meseci i ona i ja smo ispali monstrumi, zbog čega sam se povukao. Sada je ceo svet video ko je Aneli i njena porodica, sad garantujem da je ceo svet na mojoj strani - rekao je Alibaba.

- Kako reaguješ na to što Aneli tvrdi da te Stanija nagovorila da ne viđaš dete? - upitao je Joca.

- Mene je Stanija najstrašnije osuđivala kada nisam hteo da zovem Noru i devedeset posto naših svađa je bilo zbog Nore. Aneli je Stanija kriva za sve jer misli da i dalje narod proziva Staniju da je ljubavnica, ali nju je Stanija napravila - rekao je Alibaba.

- Da nije bilo mene, nje danas nigde ne bi bilo - rekla je Aneli.

- Stanija jeste napravila i Aneli i mene, to je istina. Ona nije bila prevarena nego ostavljena - rekao je Alibaba.

- Zbog čega misliš da neće moći protiv tebe da se izbori sudskim putem? - upitao je Joca.

- Ona nema šanse sudski jer imam baš jake advokate, a ona u Austriji niti ima stan, niti posao, niti zna nemački jezik. Ona ne može ništa sa mnom u Austriji, a Austrija gleda gde je detetu bolje. Prvo suđenje i ona će izgubiti, to mora da zna. Ona ne može dete da prijavi u Sarajevo i u Dubrovnik bez mene. Ne može da pređe granicu zbog mene, svaki put je po tri sata na granici. Ona dete na crno drži i sve ću joj uzeti jer sam je samo molio da bude majka i ne blamira me, što je ona odbila - rekao je Alibaba.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Panić