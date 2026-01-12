BIVŠA RIJALITI UČESNICA IMA ROZE KUĆU I AUTO, a sad otišla kod plastičara i svi komentarišu da je sa OVIM preterala! (FOTO)

Bojana Stanačić, poznatija kao Bojana Barbi, nekadašnja učesnica rijaliti programa „Elita“ i „Farmeri“, pretvorila je svoj dom u pravu roze bajku.

Stolice u obliku štikli, Barbi lutke na svakom koraku i kuhinja u potpunosti u roze tonu samo su deo njenog upečatljivog stila.

Njena kuća izgleda kao da je dizajnirana za lutke, a svaki detalj pažljivo je biran kako bi se uklopio u ovu neobičnu priču. Iako Bojana ne otkriva mnogo o svom privatnom životu, kroz svoje javne nastupe i društvene mreže jasno pokazuje koliko joj je važno da svaki detalj u njenom domu odražava njenu ličnost.

„Sve je moje farbano u roze“ nije samo naziv njenog hita, već i moto njenog svakodnevnog života.

Nedavno preterala sa povećanjem usana

Bojana je inače nedavno povećala usne, a ako je suditi po komentarima na društvenim mrežama, svi misle da joj taj potez nije bio potreban.

- Bojana, zanimljiva si devojka, ali ovo sa usnama zaista je nepotrebno. Mislim da treba da ih smanjiš - glasio je jedan od komentara.

Bojana se na sve ovo nije obazirala, te je nastavila da promoviše svoj ekstravagantni stil.

Autor: Pink.rs