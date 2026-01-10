AKTUELNO

Kleo se u prijateljstvo s njim, a sad ga otpisao očas posla: Anita zabranila Luki da se druži s Karićem, on ne sme da zucne! (VIDEO)

Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen

Anita Stanojlović razgovarala je s Lukom Vujovićem kada je on spomenuo Stefana Karića i njihov zajednički biznis, što je njoj zasmetalo i odmah mu je dala do znanja da u spoljnom svetu neće moći da se druže.

Pukao joj film: Aneli roni suze dok je Alibaba najstrašnije blati, servirala mu paklenu osvetu (VIDEO)

- Samo da izađem i da uradim kosu, a i ovu tetovažu. Pogledaj me na ogledu samo. Pločice malo, trenira Luka dok ti kući čuvaš decu i malo solarijum. Otvorimo brzu hranu zajedno - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bolest - rekla je Anita.

- Ustvari to sam se ja s Karićem dogovorio napolju - rekao je Luka.

Ovo nije razlog: Anita frapirana Lukinim izjavama, on joj priznao ljubav i nazvao je SVOJIM ŽIVOTOM (VIDEO)

- Bože sačuvaj, najbolje da ćeš se družiti s njim napolju - rekla je Anita.

- Kakve veze ima? Poslovno je poslovno - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćeš ja da ti pokažem šta je poslovno - odgovorila je Anita.

Netrpeljivost raste! Maja i Asmin se ponovo posvađali, Anita priznala da li misli da je Aneli blati jer Anđelo neće da bude s njom (VIDEO)

- Hoću, kako neću - dodao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Panić

