Krov je pukao, nema svetla, nema grejanja... Nerio otkrio kako se živi u Groficinoj kući, Luka kao oparen skočio da brani Ahmićke! (VIDEO)

Šok detalji!

Tokom emisije "Pitanja novinara" nastavio se žestok haos, a Asmin Durdžić izneo je nove bljuvotine o Aneli Ahmić.

- 22. maj 2022. godine ima glasovna poruka od Aneli gde mi traži gram kokaina, ja sam joj na to rekao da ima sat vremena da ode kući ili je sa mnom završila do kraja života. Njene drugarice su je kod mene drukale. Dete je imalo godinu dana. Ona je meni napisala: "Đubre, ne mogu da vučem kokain godinu dana zbog tebe, sve vreme u stanu". Nje tad nije bilo dan, dva zaglavila je na afteru. Ja sam tad napisao da treba da je bude sram jer podržava ćerku, ona je to potvrdila i rekao sam joj da je kučka jer podržava da se drogira dok ima dete kod kuće - govorio je Asmin.

- Meni je ovo bolesno, ostala sam bez teksta. Ja sam zaplakala jer je čovek sa kojim sam živeo priča da sam pričala o polnom organu svog brata. Šta ja da kažem na to? Mom bratu sad šalju klipove. Ja sam bez reči i ne želim da se branim. Neka bude da je sve istina - rekla je Aneli.

- Ja sam Asminu sad rekao u pušionici da stvari koje je ispričao jesu takve, samo za tog slikara nisam čuo. Ove stvari za kuću koju je pričao jeste tako, staro je sve i nije baš čisto. Nije pogodna za normalan život - govorio je Nerio.

- Lupate gluposti. Svako ima svoj stil. Joca je lepo pitao da li je čisto ili je rustično, a ta fotelja može da bude skuplja od svake - umešao se Luka.

- O čemu Luka priča? Ja sam hteo da im dam pare da renoviraju kuću i da se prepiše na Aneli zbog Nore, a Grofica je rekla da će da se prepiše na brata. Ja sam rekao da ću dati Aneli brata da bude kuća njena, ali je brat tražio 80.000 evra i rekao sam da toliko nije vreda. Sebe predstavlja najbolje, a mene kao smeće. Ima snimak kako kuća izgleda neuredno, ja sam to slao - pričao je Asmin.

- Krov je pukao i pušta. One su iz podruma izvlačile vodu i to je raspad sistema. U WC nije bilo svetla kad sam ja tamo bio. Noću idem blicom od telefona. Nema grejanja, tamo je jako hladno. Ja poznajem Zlatka, on je mnogo stariji od Aneli i dolazio je kod nas kući i niko ništa nije imao protiv toga - dodao je Nerio.

Autor: A. Nikolić