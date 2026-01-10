Aneli Ahmić doživela nervni slom: Urliče i baca se po izolaciji, Lepi Mića zbog nje poljubio patos! (VIDEO)

Samo Anđelo može da je obuzda!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditeljka Maša Mihailović pozvala je Aneli Ahmić da razgovaraju, ali pošto ona nije bila u Beloj kući poslala je Lepog Miću da je pozove da se pridruži emisiji.

Aneli je počela da jeca na sav glas čim joj je Mića rekao da dođe u program, a onda je joj je pala roletna i počela je da se baca po sobi za izolaciju.

Nakon toga i Anđelo Ranković otišao je do izolacije, a Aneli je njega poslušala, obukla se i krenula u program.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

