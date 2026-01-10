AKTUELNO

Domaći

Aneli Ahmić doživela nervni slom: Urliče i baca se po izolaciji, Lepi Mića zbog nje poljubio patos! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Samo Anđelo može da je obuzda!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditeljka Maša Mihailović pozvala je Aneli Ahmić da razgovaraju, ali pošto ona nije bila u Beloj kući poslala je Lepog Miću da je pozove da se pridruži emisiji.

pročitajte još

Pukao joj film: Aneli roni suze dok je Alibaba najstrašnije blati, servirala mu paklenu osvetu (VIDEO)

Aneli je počela da jeca na sav glas čim joj je Mića rekao da dođe u program, a onda je joj je pala roletna i počela je da se baca po sobi za izolaciju.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga i Anđelo Ranković otišao je do izolacije, a Aneli je njega poslušala, obukla se i krenula u program.

pročitajte još

Videla sam stvari svojim očima: Anita priznala da li veruje Aneli ili Alibabi, pa žestoko zamerila Luki ovaj potez! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Neviđena dramaturgija Anđele Đuričić: Zbog Gastoza urliče i jeca kao nikad do sad, Karić je rešio jednim potezom! (VIDEO)

Zadruga

Neće niko ništa preko mog deteta: Aneli poludela zbog Lukinih napada na Alibabu, a ćutanja na prozivke Maje Marinković! (VIDEO)

Zadruga

Aneli pukao film: Zbog Mateje pala u očaj, plače i urla iz sveg glasa! (VIDEO)

Zadruga

NE ODVAJA SE OD NJE: Terza čini sve kako Sofija ne bi skinula osmeh sa lica, evo šta je sada uradio (VIDEO)

Zadruga

Njeno neverstvo ga rasulo na komade: Bebica jeca na Kačavendinim grudima, zbog Teodorine preljube sa Filipom prolio gorke suze! (VIDEO)

Zadruga

Otvorila Pandorinu kutiju: Mina Vrbaški bez zadrške ukanalila Anitu zbog priče s Đukićem, pa obrisala patos Anđelom! (VIDEO)