Aneli Ahmić doživela nervni slom: Urliče i baca se po izolaciji, Lepi Mića zbog nje poljubio patos! (VIDEO)

Samo Anđelo može da je obuzda!
U toku je emisija "Pitanja novinara" voditeljka Maša Mihailović pozvala je Aneli Ahmić da razgovaraju, ali pošto ona nije bila u Beloj kući poslala je Lepog Miću da je pozove da se pridruži emisiji.
Aneli je počela da jeca na sav glas čim joj je Mića rekao da dođe u program, a onda je joj je pala roletna i počela je da se baca po sobi za izolaciju.
Nakon toga i Anđelo Ranković otišao je do izolacije, a Aneli je njega poslušala, obukla se i krenula u program.
Autor: A. Nikolić