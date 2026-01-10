Kome bi bilo lako da sluša ovo? Zgrožen Terza zbog bljuvotina o Milici bez dlake na jeziku dodatno urnisao bivšu zbog afera s oženjenima! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Maša Mihailović dala je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi progovorio o Milici Veličković.

- Ja ću ispasti čovek i čestitati rođendan majci mog deteta, a ovom prilikom ću joj i poželeti da ne dozvoljava sebi stvari kao ove večeras. Aneli i Milica su imale sukobe u sedmici, ja sam znao da će to pući i da njihovo druženje nije iskreno jer reči koje su one izgovorile jedna drugoj nisu normalne. Isključivo ih je interes spojio, a kad praviš od sebe žrtvu na Tik Toku ljudi ti uplaćuju pare. Ja sam s jednom devojkom i ne blamiram se, a zamisli da ja slušam ovo za majku mog deteta. Ja sam gledao rasprave nje i tog Enka kom je ona vređala ženu, a potom se viđala s njim. Zamolio sam je da nema dodira sa rijaliti učesnicima jer će meni ovde dolaziti i pričati da su mi j*bali majku mog deteta - rekao je Terza, pa dodao:

- Kako si se osećao sada dok si slušao šta Aneli priča? - upitala je Maša.

- Kome bi bilo svejedno? Nije normalno da se žena tako posvađa, šta je ona očekivala, da će Anđelo biti s njom? Ja ne želim da se blamiram i radim stvari koje sam radio prošle godine. Ja sebe kanalim, ali sam iskren i to je to - rekao je Terza.

- Je l' misliš da je htela da te ponizi na Elitoviziji? - upitala je Maša.

- Čujemo da je ona bila kao nešto ironična i da me navukla da se izblamiram. Boleština šta je ona rekla, ne znam da li je bilo krštenje i rođendan. Čekao sam da dobijem neku informaciju, nisam bio na rođendanu. Očigledno je radila sve stvari na Elitoviziji da mene ponizi, a ja nju opet molim da mi dovede da vidim dete. To su takve budalaštine šta ona radi, užasno mi je sve što ona radi - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Panić