AKTUELNO

Domaći

Kome bi bilo lako da sluša ovo? Zgrožen Terza zbog bljuvotina o Milici bez dlake na jeziku dodatno urnisao bivšu zbog afera s oženjenima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen ||

Preokret!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Maša Mihailović dala je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi progovorio o Milici Veličković.

pročitajte još

Pregazila je svoj stav i imidž: Stefani šokirana Kačavendinim ponašanjem zbog Janjuša, razvezala jezik i otkrila mišljenje o njoj! (VIDEO)

- Ja ću ispasti čovek i čestitati rođendan majci mog deteta, a ovom prilikom ću joj i poželeti da ne dozvoljava sebi stvari kao ove večeras. Aneli i Milica su imale sukobe u sedmici, ja sam znao da će to pući i da njihovo druženje nije iskreno jer reči koje su one izgovorile jedna drugoj nisu normalne. Isključivo ih je interes spojio, a kad praviš od sebe žrtvu na Tik Toku ljudi ti uplaćuju pare. Ja sam s jednom devojkom i ne blamiram se, a zamisli da ja slušam ovo za majku mog deteta. Ja sam gledao rasprave nje i tog Enka kom je ona vređala ženu, a potom se viđala s njim. Zamolio sam je da nema dodira sa rijaliti učesnicima jer će meni ovde dolaziti i pričati da su mi j*bali majku mog deteta - rekao je Terza, pa dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako si se osećao sada dok si slušao šta Aneli priča? - upitala je Maša.

- Kome bi bilo svejedno? Nije normalno da se žena tako posvađa, šta je ona očekivala, da će Anđelo biti s njom? Ja ne želim da se blamiram i radim stvari koje sam radio prošle godine. Ja sebe kanalim, ali sam iskren i to je to - rekao je Terza.

pročitajte još

Bolesnice, priznaj da si mojom čarapom obrisala: Bivša učesnica Elite svim srcem stala uz Zoricu Marković, pa otresla Miljanu na mrežama!

- Je l' misliš da je htela da te ponizi na Elitoviziji? - upitala je Maša.

- Čujemo da je ona bila kao nešto ironična i da me navukla da se izblamiram. Boleština šta je ona rekla, ne znam da li je bilo krštenje i rođendan. Čekao sam da dobijem neku informaciju, nisam bio na rođendanu. Očigledno je radila sve stvari na Elitoviziji da mene ponizi, a ja nju opet molim da mi dovede da vidim dete. To su takve budalaštine šta ona radi, užasno mi je sve što ona radi - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Panić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ovo nije smešno, ovo je bolesno: Mateja zgrožen jer je Terza smuvao bivšu devojku svog brata, Mrvica se diči vrelom akcijom! (VIDEO)

Zadruga

Besna kao ris: Dragana zapenila na Matoru zbog pomirenja s Lukom, Janjuš siguran da želi raskid! (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku: Ivan očitao Maji lekciju zbog Filipa, evo šta očekuje od njega! (VIDEO)

Zadruga

Karambol u Eliti: Uroš i Mića žestoko zaratili zbog Aneli, Janjuš se obratio svim cimerkama i priznao da li će biti s nekom! (VIDEO)

Zadruga

Da tugujem zbog budale?! Ja njega ne volim: Aneli nasmejala Terzu ismevanjem Luke, ne prestaje da priča o Asminu (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Matora bez zadrške oplela po Bebici zbog odnosa sa Terzom: Kada bi ponovo vređao Draganu, ja mu bar ne bih poklonila sat (VIDEO)