Mogu da joj držim časove dostojanstva: Sofija se brutalnim rečima obratila Milici Veličković! Žestoko razvezala jezik i poručila joj da je laka devojka! (VIDEO)

Više neće da je štedi!

Voditeljka Maša Mihailović u emisiji "Pitanja novinara" razgovarala jesa Sofijom Janićijević.

- Je l' želiš možda i ti da čestitaš Milici rođendan? - pitala je Maša.

- Naravno, neka je živa i zdrava i da joj kažem da ne postoji škola koja se pohađa za dostojanstvo to se ili rodiš takva i vaspitaju te kod kuće. Njoj i mnogim devojkama poput nje mogu da držim časove dostojanstva. Milica je laka devojka, a evo samo jedan primer, Rajačić bi muvao i moju baku da je učesnica rijalitija, on je sa njom to lako rešio kad je odavde bio diskvalifikovan. On je tad bio u vezi sa Jelenom Ilić i samim tim je ona bila ljubavnica jer mu je devojka bila u rijalitiju. Ako gledam samo to što sam čula ovde i bila svedok lako mogu da dođem do zaključka da je laka devojka. Milica i ja nemamo isti krug ljudi i nismo na istom nivou da bih mogla da znam šta je tačno, ali ako Aneli u ovom stanju priča tako lagano mislim da je sve istina - govorila je Sofija.

- Gde je ona, a gde si ti kad se radi o nivoima? - upitala je voditeljka.

- Evo ja sam godinu i po dana ostala zaljubljena u istog dečka. Imala sam i vezu pd šest godina, a ne 65 muškaraca - dodala je Sofija, a onda je prokomentarisala njeno suočavanje sa Milicom Večiković na Elitoviziji:

- Ona je mene potkačila u raspravi sa Terzom i pitao da li ima pratenju koja će da dođe na krštenje. Ona da zaista želi da istera pravu, njemu da tera kontru i da je predmet dete i da se preko deteta sveti i traži sažaljenje publike i nacije bila je ovde mesec dana, zaradila je koliko ne može nijedna žena da zaradi i samim tim pravljenjem žrtve na TikTok-u može da okači mačku o rep. Sve što je rekla i sve što je iznela o meni je rekla kazala, a dokazala nema. Ona je jedino mene videla kao konkurenciju jer sam jedina pokazala dostojanstvo, odanost i tu jedino vidi da se iskreno zaljubio, kao što sad jedino vidi ono što je želela da vidi u odnosu sa njim. Uvek ću joj ostati bolna tačna. Ja nisam pravila od sebe budalu i k*rvatinu nego sam ostala kakva jesam - govorila je Sofija.

- Koliko je tebi bilo emotivno kad je Terza pao na kolena? - pitala je Maša.

- Meni je večeras zasmetalo jer Terza daje Milici savete sa kim treba da se druži jer on nju nije upoznao na fakultetu nego u rijalitiju i prvu noć je spavao sa njom. Nema pravo da joj kaže sa kim će da se druži jer je ona izgrađena ličnost i treba da se druži kako je navikla i da radi šta želi. Jedino što treba da dahteva od nje je Barbara, da je viđa, ima komunikaciju sa njom. Da li će Milica da ide po afterima, pije, druži se sa Aneli to je njeno pravo i to mi je zaparalo uši. Terza samo treba da posluša savet svog oca, svoju porodicu i oni će mu jedini dati najiskreniji savet. Ako su oni procenili da ide sudski neka ide, a ako savetuju da ide da moli neka ide da moli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić