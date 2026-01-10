Kad smo pričali da ništa nismo imali... Ovo je istina o odnosu Janjuša i Milice Veličković! Isplivao dokaz crno na belo, sve obmanuli u Eliti 7! (VIDEO)

Sad je sve jasno!

U Beloj kući ovih dana dosta se priča o odnosu Marka Janjuševića Janjuša i Milice Veličković. Iako on sad demantuje da je bio sa Milicom, na društvenim mrežama kruži klip sa njihovog TikTok meča u kojem su pričali da su dobro obrlatili sve u sedmoj sezoni i da su imali odnos koji je trajao pet dana.

- Nisi hteo da nam pružiš šansu? Znači definitivno je kraj - govorila je Milica.

- Ti i ja smo bili pre dve godine - rekao je on.

- Ozbiljna veza - poručila je Comara.

- Pet dana pet dana - nastavio je Janjuš.

- Bar nismo vikend zahvatili - rekla je Milica.

- Dobro smo izbalansirali kad smo pričali da nismo nikad ništa imali - pričao je nekadašnji košarkaš.

- Mislim da smo se dobro snašli, super je - rekla je Milica.

