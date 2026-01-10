Sad je sve jasno!
U Beloj kući ovih dana dosta se priča o odnosu Marka Janjuševića Janjuša i Milice Veličković. Iako on sad demantuje da je bio sa Milicom, na društvenim mrežama kruži klip sa njihovog TikTok meča u kojem su pričali da su dobro obrlatili sve u sedmoj sezoni i da su imali odnos koji je trajao pet dana.
- Nisi hteo da nam pružiš šansu? Znači definitivno je kraj - govorila je Milica.
- Ti i ja smo bili pre dve godine - rekao je on.
- Ozbiljna veza - poručila je Comara.
- Pet dana pet dana - nastavio je Janjuš.
- Bar nismo vikend zahvatili - rekla je Milica.
- Dobro smo izbalansirali kad smo pričali da nismo nikad ništa imali - pričao je nekadašnji košarkaš.
- Mislim da smo se dobro snašli, super je - rekla je Milica.
Ceo snimak pogledajte u nastavku.
Autor: A. Nikolić