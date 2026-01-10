AKTUELNO

Domaći

Kad smo pričali da ništa nismo imali... Ovo je istina o odnosu Janjuša i Milice Veličković! Isplivao dokaz crno na belo, sve obmanuli u Eliti 7! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sad je sve jasno!

U Beloj kući ovih dana dosta se priča o odnosu Marka Janjuševića Janjuša i Milice Veličković. Iako on sad demantuje da je bio sa Milicom, na društvenim mrežama kruži klip sa njihovog TikTok meča u kojem su pričali da su dobro obrlatili sve u sedmoj sezoni i da su imali odnos koji je trajao pet dana.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Pink.rs

- Nisi hteo da nam pružiš šansu? Znači definitivno je kraj - govorila je Milica.

- Ti i ja smo bili pre dve godine - rekao je on.

- Ozbiljna veza - poručila je Comara.

- Pet dana pet dana - nastavio je Janjuš.

pročitajte još

Postao veliki savetnik: Janjuš otkrio Milici kako da Terzi provoza psihu i razvali ga, pa negirao da je ikad bio s njom! (VIDEO)

- Bar nismo vikend zahvatili - rekla je Milica.

- Dobro smo izbalansirali kad smo pričali da nismo nikad ništa imali - pričao je nekadašnji košarkaš.

- Mislim da smo se dobro snašli, super je - rekla je Milica.

Ceo snimak pogledajte u nastavku.

Video: TikTok.com

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Tako sam se i sa mužem družila, pa se udadoh! Kačavenda priznala da je LUDO ZALJUBLJENA u Janjuša: On je konačno shvatio da mu treba ozbiljna žena! (V

Domaći

Crno na belo: Isplivala Miličina prepiska sa Terzinom tetkom, sad je jasno ko laže (FOTO)

Domaći

DOKAZ CRNO NA BELO: Nakon što je Sita rekla da se protiv Hane vodi krivični postupak, Pink.rs došao u posed dokumenta koji dokazuje da AHMIĆEVA PONOVO

Zadruga

Nije sve idealno: Dragana saznala za nove probleme sa njenom porodicom, Matora progovorila o Kariću (VIDEO)

Domaći

Nije trebalo da se desi, ali... Luka ogolio dušu o Aniti, pa zbunio i sam sebe! Obećao da će se držati zajedno u inat svima (VIDEO)

Zadruga

Sofija razvezala jezik: Progovorila o Terzinoj izdaji trudne Milice! (VIDEO)