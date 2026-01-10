Luka na kvarno slao piće Maji i Aneli? Anita ga odmah presekla, isplivala istina o svim njihovim problemima (VIDEO)

Napeto!

Voditeljka Anastasija Buđić razgovatala je sa Anitom Stanojlović i Lukom Vujovićem o njihovom odnosu i problemima koje su imali poslednjih nekoliko dana.

- Luka, rekao si Aniti da bi ti ona bila kombinacija da ste se upoznali u spoljnom svetu? - pitala je voditeljka.

- Ne, rekao je da napolju ne bismo bili zajedno jer ne bi imao priliku da me upozna - rekla je ona.

- Ona je rekla da se ne bismo nigde sreli, a onda sam ja to shvatio da tamo gde ona ide ja ne mogu da dođem. Ja sam joj rekao da ne bih bio sa njom i ne bi imala priliku da me upozna jer ako je napolju kombinacija ne bih hteo da je upoznam. Ona da je slobodna i okej da idemo na piće, ali ako čujem da je kombinacija ne bih je upoznao - govorio je Luka.

- Da li si za praznike slao piće Aneli i Maji? - pitala je Anastasija.

- Nije. Bila je priča oko našeg viskija i ja sam rekla da Maja ne može da pije taj viski jer sve deli sa Aneli i Aneli ne može da pije naš viski - rekla je Anita.

- Da li si siguran u to da nisi znao da je energetsko piće za Aneli? - pitala je Anastasija.

- Znao sam, bio je danas klip. Ja sam rekao da ne može za nju, a onda mi je bilo žao Milosave i Milosava mi je rekla da njoj dam i da ne treba da me bude briga kome ona daje. Anita je otišla kod Drveta i ja sam rekao da mi vrati jer će da se pravi haos - govorio je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić