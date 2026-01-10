Ovo sebi nisam smela da dopustim: Maju stigla sramota zbog Đukića i njegove beton lige, od sutra rešila da se skloni iz cele priče! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Maša Mihailović porazgovarala je sa Majom Marinković o njenom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Majo, što pokušavaš sve manje da pričaš o tebi i Filipu? - upitala je Maša.

- Pokušavam manje da pričam o tome jer mi nije baš prijatno, nisam ja neko ko se povlači, ali nije mi ni prijatno kao jednoj ženi - rekla je Maja.

- Zbog čega nikad ne želiš sa Filipom iskreno da pričaš o vašem odnosu i uvek izbegavaš razgovor o mogućoj vezi. Čega se plašiš? - upitala je Maša.

- Ne izbegavam, pričali smo i želim da se ovo što pre zaboravi. Imam dosta ljudi sada na grbači, čekaju u redu da me iskomentarišu, ali mene je malo blam cele situacije jer smatram da meni sam taj čin ne priliči. Filip je super momak i meni jako drag, ali sam se možda ja malo previše opustila - rekla je Maja.

- Da li je on muškarac sa kojim možeš da se zamisliš u ozbiljnijem odnosu ili ti je samo za jednu noć i kajanje? - upitala je Maša.

- Nisu meni odnosi strani niti osuđujem iste, ali nikada nisam baš na ovaj način to uradila. Sada se zadesilo ovako, ali mi smo to imali i napolju - rekla je Maja.

- Da li utorak devojke vide da si Filipu drugačije, pa ih toliko boliš? Da li ih puca sujeta jer njih dan nakon odnosa nije ni primećivao, dok sa tobom ima isti odnos kao i što ste imali do tad? - upitala je Maša.

- Filip je rekao da sam mu draža jer me poznaje toliko godina, ali sam ovako štura na rečima jer ne želim priveske na svojoj grbači. Ne želim da ponižavam devojke, zaista imaju pravo da me komentarišu i budu povređene. Naravno da su jedva dočekale da se slade. Filip i ja imamo tu energiju, tako da ništa se to nije promenilo - rekla je Maja.

- Da li si očekivala da će Filip biti tvoja zaštita za stolom i braniti te od negativnih komentara? - upitala je Maša.

- Ja se ne ljutim, oni misle da mene ne sme niko da komentariše. Ono što sam ja prećutala je za mene plitak potok, a i ne smatram ih više kompetentnim. On drugačije priča ovde nego u Odabranima, ali to je on i to je to - rekla je Maja.

- Zbog čega Filip za stolom neće da kaže kao što tebi kaže u odabranima da si drugačija od drugih i da imate posebnu privlačnost? - upitala je Maša.

- Ne znam šta bih ti rekla iskreno. Ja sam isto stisnuta što se ove teme tiče jer mi je malo neugodno - rekla je Maja.

- Kako je bilo ljubiti se sa Filipom i imati odnose nakon četiri godine? - upitala je Maša.

- Super mi je bilo, ne kajem se i očigledno da postoji ta privlačnost između nas. Nisam pogrešila, očigledno smo oboje to želeli - rekla je Maja.

- Koliko si se osećala poniženo kad je Filip rekao da ne zna pored koga se probudio? - upitala je Maša.

- To do sad nisam doživela, ja sam se cela preznojila od ove sramote. Bezveze je jer je to poniženje i za nju i za mene, stoje mi u redu da me komentarišu. Naravno da sam poludela, koja žena ne bi poludela? Šta trebam da radim, bilo mi je bezveze - rekla je Maja.

- Koliko te je poremetila Takijeva čestitka i da li si očekiala da će se toliko naljutiti na tebe? - upitala je Maša.

- Očekivala sam da će se naljutiti, koji roditelj bi bio zadovoljan? On mene gleda kao princezu što i jesam, ali rekao je šta je rekao i sad se kao ljuti. Ja sam kao mašnica visila sa plafona i sad je ovo kao VAU. Šta sam ja toliko strašno uradila? Još kaže da podržava odnose mladih ljudi, a onda se ljuti - upitala je Maja.

- Od utorak devojaka koju trenutno najviše boliš? - upitala je Maša.

- Mislim da Boginji najviše smeta iako sam ja nju izdvajala. Možda se devojka istripovala da joj je Filip dečko ne znam. Ona devojka ima 30 godina, to nisu žene i ja ovo prvi put u životu vidim. Dama se ne postaje, dama se rađa - rekla je Maja.

- Je l' si takva u Boginjinim očima jer si dobila ono što je ona htela? - upitala je Maša.

- Nikada je nisam uvredila čak iako je iznosila svoje mišljenje, ali šlihtala mi se i tad joj nisam bila najgora - rekla je Maja.

Autor: N.Panić